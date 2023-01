BTS : Deux adolescentes pakistanaises mineures qui se sont enfuies de chez elles pour rencontrer les Bangtan Boys retrouvées à 1200 km

BTS fan mania est fou et c’est à travers le monde. En parlant de l’engouement des fans de BTS, selon les derniers rapports des médias, deux pakistanais filles, des adolescentes mineures se sont enfuies de leur maison dans une petite région du pays dans l’espoir de rencontrer leurs idoles. Cela aurait créé un délire car les deux filles n’ont que 13 et 14 ans. Les adolescents ont été retrouvés et ramenés chez eux. Les deux adolescents se trouvaient loin de chez eux lorsqu’ils ont été interpellés. C’est un incident choquant en effet.

Fans de BTS, adolescents mineurs du Pakistan capturés

C’est le reportage le plus choquant d’Hollywood News du jour. Des filles de 13 et 14 ans ont quitté leur domicile pour rencontrer BTS. Ils ont parcouru jusqu’à 1200 km de chez eux. Oui, tu l’as bien lu. Selon un rapport du Hindustan Times, les deux filles ont quitté leur domicile samedi. Ils prévoyaient d’aller en Corée du Sud pour rencontrer les Bangtan Boys, un boys band de sept membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook. Le commissaire principal de la police, Abraiz Ali Abbasi, a révélé qu’en fouillant les maisons des deux filles, elles ont trouvé un journal qui incluait leurs projets de se rendre en Corée du Sud pour rencontrer BTS.

Des adolescentes à ramener à la maison

Un reportage de CNN a déclaré que les deux filles prévoyaient de s’enfuir avec un autre de leurs amis. Dès qu’ils ont eu l’allusion, la police a commencé à rechercher les filles de manière agressive et a appris qu’elles avaient été arrêtées par la police de Lahore. On dit que les deux filles ont voyagé en train jusqu’à Lahore. Les filles seront ramenées chez elles.

Le surintendant a demandé aux parents de jeunes enfants de surveiller le temps d’écran de leurs enfants et de garder un œil sur le type de contenu qu’ils regardent. Il y a quelques mois, un rapport du Ahmedabad Times indiquait qu’environ 8 à 10 enfants avaient été hospitalisés pour leur obsession pour les hitmakers de Run BTS.