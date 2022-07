BTS: D’être nerveux à propos de Lollapalooza à demander à quel point il est chaud – l’interaction de J-Hope et des ARMYs sur Weverse est INCONTOURNABLE

Hors de BTS membres seulement RM, J-Hope et Taehyung interagissent activement avec les ARMYs. BTS V alias Kim Taehyung a partagé des messages et répondu à quelques messages des ARMY. RM a eu une énorme session de chat avec eux. Mais Hobi prend la prise. Il a fait un VLIVE et a même interagi avec les ARMYs ces derniers jours. BTS a annoncé une pause dans le calendrier chargé et se concentrera sur ses projets solo. Et au fur et à mesure qu’ils ont le temps, les Garçons Bangtan déposer des messages, etc. Parler de l’interaction de Hobi avec le BTS ARMY était tout ce qui était amusant et autour de son travail.

BTS J-Hope parle de Lollapalooza

À la fin du mois, J-Hope alias Jung Hoseok fera son solo Lollapalooza début. Il sera la tête d’affiche du lollapalooza aux côtés de divers artistes musicaux internationaux. Naturellement, J-Hope est nerveux. Il a été interrogé à ce sujet par les ARMY. Il a révélé qu’il avait répété pour le set en direct et qu’il avait mal à la gorge. Hobi a partagé qu’il avait l’impression qu’il allait perdre sa voix. L’armée essaie de lui remonter le moral. Une ARMY a révélé qu’elle irait également au Lollapalooza et a demandé à Hobi de rester en bonne santé. Hobi a assuré à l’ARMÉE qu’il ferait de son mieux.

wevers 220711 @bts_twt op: passe-temps ~ Qu’as-tu fait aujourd’hui? hobi : j’ai répété le set live pour ma performance lollapalooza et maintenant j’ai mal à la gorge/j’ai l’impression que je vais perdre ma voix pic.twitter.com/2qN82othpy Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op: cher hobi? , je vois que tu auras des performances sur lollapalooza ! je veux dire que je suis fier de toi! je suis si heureux, tu es incroyable ??? hobi : je t’aime ~ op: hobi vous sentez-vous vraiment nerveux ? ! hobi : oui, je me sens vraiment nerveux pic.twitter.com/Pjog8Ltyc6 Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op: hoseok-ah~~ j’irai bientôt à Lollapalooza aussi !! prenons après notre santé ? ? ? penser à ce qu’il faut porter cependant. hobi : je ferai de mon mieux !! pic.twitter.com/zpoVSq6z20 Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

J-HOPE parle de Jack in the Box

Hobi a également parlé de son prochain album solo, Jack dans la boîte. L’album entier sortira numériquement le 15 juillet. Une ARMY lui a demandé quel était son morceau préféré de son album. Le hitmaker Yet To Come and Run BTS pourrait en choisir un mais a finalement répondu avec Zone de sécurité. Maintenant, cela va être la piste la plus attendue. J-Hope a également révélé qu’il écoutait Incendie criminel son prochain de l’album. Hobi a partagé qu’il venait de faire un clin d’œil au montage du MV.

wevers 220711 @bts_twt op: hobi quelles chansons as-tu écouté récemment ??? hobi : incendie criminel.. !! vient de confirmer [the final cut for the] vidéo musicale hier ??? pic.twitter.com/6T4KjwxdG2 Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op: oppa, as-tu eu peur quand [you were taking these teaser pictures] ? ? ?? + photos des photos d’accroche de l’incendie criminel avec hobi posant devant des voitures en feu hobi : c’était plutôt agréable parce qu’il faisait chaud ? pic.twitter.com/o3TEdStBXc Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op : quelle chanson de “Jack in the Box” est votre choix préféré ? hobi: ooh.. c’est dur quand même..? peut-être une zone de sécurité ? ? ? pic.twitter.com/M9SGChSzkr Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

J-Hope console, rit et flirte avec ARMY

Les ARMY ont laissé tomber des messages comme si Hobi répondait qu’ils allaient étudier ou seraient heureux pour toujours et Hobi leur a effectivement répondu. Il a consolé une ARMY qui a échoué à une audition de danse lors d’un festival scolaire. L’ARMÉE a partagé qu’il / elle avait joué sur PSY et Suga c’est ça. Hobi a applaudi l’ARMÉE. Une ARMY a dit à J-Hope qu’il était sexy. Et Hobi a un peu flirté en demandant ‘quelle chaleur?’ Il a bien ri de certains mèmes et a fait l’éloge des ARMYs qui fabriquaient des chapeaux de bouffon pour les bombes ARMY.

wevers 220711 @bts_twt op: oppa j’ai dansé sur “that that” lors de mon audition pour le festival de l’école hehehehe et si je n’y arrive pas. opp s’il vous plait laissez moi un commentaire hobi : préparez-vous ~ des armes en feu ~ ? ? (écrit sur un ton très mignon) pic.twitter.com/AKUykIA08O Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op : lequel ?#Lollapalooza#JackInTheBox + photo d’une bombe de l’armée avec un chapeau de bouffon bleu cyan et noir + photo d’un chapeau de bouffon noir sur une bombe de l’armée (avec un autocollant ‘j-hope’) hobi : ouah .. lol ? ? ? ? ? ? pic.twitter.com/VEwJywPJ8k Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op: espoir espoir espoir + photo d’une bombe militaire avec “Jack In The Box” écrit sur le devant, et avec un chapeau de bouffon noir fait pour le bâton lumineux hobi : mains d’or.. (=signifie que quelqu’un a du talent) pic.twitter.com/4aEGJTN2fP Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op: oppa avez-vous vu celui-ci? héhéhé +photo de la photo teaser d’ARSON de hobi, photoshopping-in yoongi de la course ! épisode bts avec les zombies hobi : zzzzzzzzzx hehehehehehehehe pic.twitter.com/VP15GnI5CL Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op: j-hope est trop chaud. hobi : combien ?? pic.twitter.com/pwyd1rLXqR Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 op: espoir-ah, Je resterai toujours aux côtés de Bangtan, même quand je serai assez vieux pour être grand-mère (halmi) + photo d’une grand-mère portant un chapeau de bouffon noir et un t-shirt sur lequel on peut lire “HARMY” (harmy est censé ressembler à “grandma-army”) hobi: hahah héhéhéhéhé pic.twitter.com/LenN2ChXQi Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op: hobi , à bientôt ??? + photo du globe, montrant l’emplacement de l’op de l’autre côté du monde depuis Chicago (où se déroule lollapalooza), avec des emojis de natation et de canoë menant au point marqué sur la carte hobi : ?????? pic.twitter.com/pVN3GDlySC Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op : si hobi me répond, je serai heureux pour toujours hobi : votre espoir, juste ici pic.twitter.com/mZoUYFrgUw Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

wevers 220711 @bts_twt op: espère sourire s’il te plait? + photo d’une armée tenant et pointant un appareil photo Polaroid vers son téléphone hobi : cheezeeeeee ? pic.twitter.com/sLH6d7BtmJ Claire (@btstranslation7) 11 juillet 2022

Pendant ce temps, l’album Jack in the Box de J-Hope se compose de 10 chansons qui sont Intro, Pandora’s Box, MORE, STOP, = (signe égal), Music Box: Reflection, What if…, Safety Zone, Future et Arson.