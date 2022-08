BTS: Desi BTS ARMY donne à la vedette de Deepika Padukone, Ghoomar, un tour dans la vidéo de danse de Jimin et c’est un must

BTS‘ ont partagé beaucoup de contenu UNSEEN avec le BTS ARMY ces jours-ci et ils ne se plaignent pas du tout. La Garçons Bangtan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont été en pause dans leur horaire de groupe chargé et se concentreront désormais sur leur art solo. Ils ne se dissolvent pas et il y aurait également du contenu de groupe disponible. De plus, Hobi a partagé de nombreuses vidéos et photos en ligne, de lui-même et aussi avec les membres, qui sont comme des trésors pour la BTS ARMY. Il a laissé tomber un Vidéo inédite de Jimin de son emploi du temps à l’étranger. Et Desi BTS ARMÉE lui a donné un Ghoomar tournoyer.

Ainsi, après le single collaboratif Solo de Jungkook avec Charlie Puth Left and Right, J-Hope alias Jung Hoseok a sorti son album solo, une activité solo majeure de l’un des membres du BTS au cours des deux dernières semaines. Hobi s’est également produit en solo lors d’un concert pour la première fois. Jimin alias Park Jimin avait rejoint J-Hope pour le soutenir. Et la vidéo semble provenir des rues de Chicago, cependant, elle n’a pas encore été confirmée. La vidéo est super cool et présente la danse de Jimin. Il y a aussi un effet de halo sur la silhouette de Jimin. Si Hobi a édité la vidéo, nous devons louer ses talents d’éditeur.

Desi BTS ARMY fait groover Jimin sur Ghoomar de Deepika

Les membres du BTS font souvent la une des journaux d’Hollywood. Eh bien, si J-Hope impressionne tout le monde avec ses talents d’éditeur, BTS ARMY n’est pas loin derrière. En fait, ils sont assez doués pour ça. Ainsi, un Desi BTS ARMY a ajouté la musique de la chanson Ghoomar de Deepika Padukone de Padmavaat avec Shahid Kapoor et Ranveer Singh. La musique et les rythmes correspondent et se synchronisent bien avec la vidéo de danse de Jimin. Vous saurez tous que Jimin est un bon danseur. Qui a déjà pensé que Jimin jouerait Ghoomar un jour (je plaisante) ? Regardez la vidéo de Chimchim faisant le Ghoomar ci-dessous :

Chanson de Ghoomar parc de pieds #Jimin ??? pic.twitter.com/BFuFz068IY ARMÉE BTS INDIENNE ?? (@prajaktabts7) 22 août 2022

Contenu solo de Jimin

Il n’y a pas d’indices ou de détails sur les détails du projet solo de Jimin alias Park Jimin. Cependant, il a été noté que Jimin est resté aux États-Unis par rapport à J-Hope. ARMY s’est demandé si son séjour prolongé était pour un horaire. Son vlog solo est sorti il ​​y a quelques semaines. Il a fait des bracelets tout seul dans le vlog. Pendant ce temps, récemment, Jimin a dominé la liste de réputation de la marque pendant 35 mois consécutifs.