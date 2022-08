BTS : Desi Bangtan ARMYs diffuse Bad Decisions comme un fou ; L’Inde prend la deuxième position après les États-Unis sur les chiffres YouTube

Les fans de BTS sont répartis dans le monde entier, mais les fans indiens alias le desi Bangtan ARMY ont un énorme amour pour le streaming. Chaque fois qu’un membre du BTS sort une chanson, les fans s’assurent qu’elle est diffusée en grand nombre. Cette fois, c’est Bad Decisions. La chanson est une collaboration entre la ligne vocale BTS (Jimin, V, Jin et Jungkook), Benny Blanco et Snoop Dog. Comme nous le savons, les numéros YouTube sont importants pour une chanson. Après les États-Unis, c’est l’Inde qui a le plus écouté Bad Decisions. L’Inde a fait des disques pour Jack In The Box de J-Hope et Jungkook – Left and Right de Charlie Puth aussi.

Top Country Bad Decisions YouTube (du 5 au 7 août) : #1 (+1)États-Unis 2.95M #2 Inde 2.93M ?? #3 Mexique 2.5M #4 Japon 1.96M #5 Indonésie 1.93M #6Philippines 1.29M #7 Corée du Sud 1.08M #8 Brésil 1.03M #9 Vietnam 675k #10 Pérou 674k Les ARMYs indiens redeviennent n°1 ÉQUIPE BTS STREAM ?? (@btsstreamteamin) 9 août 2022

Top des villes indiennes Bad Decisions YouTube (du 5 au 7 août) : #1Delhi 178k #2 Bangalore 159k #3 Hyderabad 156k #4 Bombay 134k #5 Kochi 129k #6 Chennaï 121k #7 Calcutta 110k #8 Puné 106k #9 Guwahati 94.8k #10 Lucknow 92.4k ÉQUIPE BTS STREAM ?? (@btsstreamteamin) 9 août 2022

BTS a été occupé par des activités de groupe et en solo. Bad Decisions est le premier projet de la ligne vocale avec de grands artistes occidentaux comme Snoop Dog et Benny Blanco. Le groupe se prépare pour un concert à Busan. Benny Blanco a fait la promotion de la chanson en appelant les ARMYs dans un endroit en Californie qui était un peu boisé. Un certain nombre de personnes s’y sont rassemblées et les flics ont dû disperser la foule, c’est-à-dire les ARMY. Il a également posté une photo avec Jimin.

BTS a une énorme base de fans en Inde. Alors que le fandom K-Pop a commencé dans le nord-est, il s’est maintenant étendu à toutes les grandes villes métropolitaines. Ces chiffres en témoignent.