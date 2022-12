BTS : Des visuels de J-Hope alias Hobi courant autour de l’aéroport pour trouver ses bagages laissent le cœur brisé à ARMY [Watch Video]

Dans le dernier Mises à jour BTS aujourd’hui, BTS ARMÉE est furieux et déçu, c’est le moins qu’on puisse dire. Et pas à cause des membres mais parce que certains visuels et clips apparus en ligne leur ont brisé le cœur. Au cas où vous ne seriez pas au courant, des visuels de BTS membre J-Hope alias Jung Hoseok courir à l’aéroport deviennent virales. J-Hope alias Hobi s’est récemment envolé pour le Japon pour assister MAMA 2022. Il y représentait les sept membres de BTS. Cependant, quand on dit qu’à l’aéroport de Tokyo, J-Hope a été vu courir à l’aéroport. La raison, telle que rapportée, est très déchirante et surprenante.

J-Hope a-t-il perdu ses bagages et a-t-il dû courir tout seul ?

Ainsi, le dernier reportage brûlant dans la section Hollywood News est la vidéo de J-Hope courant à l’aéroport. Selon Allkpop, un journaliste a réussi à obtenir les visuels de Jung Hoseok à l’aéroport. Un reportage dans Top Star News indique que le hitmaker de Jack In The Box semble avoir perdu ses bagages. On dit que quelqu’un a pris par erreur les bagages de Hobi et que le rappeur Run BTS courait partout pour le trouver tout seul.

Les ARMYs ont le cœur brisé et sont en colère en voyant des visuels de J-Hope à l’aéroport

Voir J-Hope courir à l’aéroport pour trouver ses bagages tout seul a laissé ARMY se demander où se trouvaient le personnel et les responsables de HYBE alias Big Hit Entertainment. Ils ont exprimé leur colère à l’idée que Hobi n’ait pas été aidé pendant qu’il cherchait ses bagages qui manquaient apparemment à l’appel. Bien qu’il ait finalement réussi à le trouver, les ARMYs ont le cœur brisé par les visuels. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation de la même chose, les fans sont très contrariés. Découvrez leurs tweets ici :

Kmedia rapporte que les fans soulèvent des questions légitimes sur la musique à succès concernant les derniers problèmes 1) manque de sécurité pour j-hope revenant du japon en corée. quand quelqu’un d’autre a pris sa valise par erreur, il a dû courir tout seul à l’aéroport pour résoudre l’affaire. + https://t.co/mO68ULRtsm Jayvee (@uarmyvibe) 7 décembre 2022

hobi courant tout seul dans l’aéroport pour trouver l’endroit où signaler le cas lorsque quelqu’un a pris ses bagages. Il n’y avait ni directeur ni garde du corps pour le protéger ou l’aider. c’est après qu’il se soit rendu à Tokyo pour promouvoir le nouveau groupe et l’exposition pop-up de hybe. pic.twitter.com/78iCWpKYyZ Jayvee (@uarmyvibe) 7 décembre 2022

@HYBEOFFICIALtwt La sécurité et la confidentialité de votre artiste doivent être une préoccupation primordiale. Vous avez fourni une protection et un soutien dans le passé, quelle est la raison de le refuser maintenant ? Qui sera responsable s’il arrivait quelque chose à j-hope à l’aéroport/sur le vol ? Hope ici (@HopeKiboukun) 7 décembre 2022

Où est son manager ? Les managers sont censés être avec l’artiste 24h/24 et 7j/7 pendant toute programmation. Que s’est-il passé ici? juste?BTS (@dianekc) 7 décembre 2022

hobi courant après sa valise sans managers… Tae étant assailli, Jimin étant assailli… quitter les étiquettes de l’aéroport, que fait cette entreprise ??? https://t.co/cFhiqNQik3 – Barney est un étudiant fatigué (@teawithtaetae) 7 décembre 2022

Pendant ce temps, J-Hope a volé la vedette aux MAMA 2022. Il a interprété les chansons de son album solo, Jack In The Box et a également remporté plusieurs prix pour lui-même et les autres membres du BTS.