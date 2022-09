BTS : De O Saki Saki de Nora Fatehi à Gela Gela de Kareena Kapoor et plus encore, les chorégraphies de Bangtan Boys qui ressemblent aux numéros de Bollywood

BTS ARMÉEnous voici avec un BTS X Bollywood vidéo! Desi BTS ARMY s’amuse beaucoup avec les modifications dans lesquelles ils mettent des chansons de Bollywood sur le Garçons Bangtan RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, Taehyung et Jungkookles chorégraphies de. Cependant, aujourd’hui, nous sommes ici avec un autre type de montage. Cette fois, nous avons rencontré un compte qui a fusionné des clips de mouvements de danse BTS et des numéros de danse de Bollywood, ça va vous choquer la lumière du jour, Desi ARMÉE. Cela fait longtemps que nous n’avons pas fait un montage amusant BTS X Bollywood comme celui-ci.

BTS X Nora Fatehi X Kareena Kapoor Khan et plus de chansons

Donc, nous avons rencontré non pas une, pas deux mais trois éditions faites par des fans de BTS RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, Taehyung et Jungkook dansant sur des chansons, mais leurs pas sont un peu similaires aux chansons de Bollywood. De O Saki Saki de Nora Fatehi à Kareena Kapoor Khan et la vedette d’Akshay Kumar Gela Gela, Chaiyya Chaiyya de Shah Rukh Khan, Yaara O Yaara de Sunny Deol et bien d’autres sont sur la liste. Alors que des chansons de BTS telles que Dynamite, Spinebreaker et quelques moments loufoques des membres de Bangtan de plusieurs émissions de variétés sud-coréennes ont été modifiées pour correspondre aux étapes. Ceux qui ont édité sont des ARMYs aux yeux de faucon et aussi des mordus de Bollywood. Découvrez les vidéos ci-dessous:

BTS en pause et leurs dernières mises à jour

Pendant ce temps, BTS est en pause dans les activités de groupe. Ils ont annoncé la même chose à l’occasion du 9e anniversaire de leurs débuts. Et depuis, ils se concentrent sur leur talent artistique individuel. Bien que le septuor n’ait pas complètement abandonné les activités de groupe. De plus, Run BTS était censé se poursuivre, mais il a de nouveau été interrompu.

En ce qui concerne les projets individuels, seule la collaboration de Jungkook avec Charlie Puth, Left and Right et l’album solo de Jhope, Jack In The Box et Sexy Nukim de RM avec Balming Tiger sont sortis. Les autres membres n’ont pas encore annoncé leurs autres projets.