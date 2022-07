BTS: De la visite rapide chez le dentiste à la vantardise des concepts Run BTS – le vlog de conduite de Kim Taehyung était amusant et perspicace [Watch]

BTS V alias Kim Tae HyungLe vlog sur la conduite de Frive Vlog a été publié sur Bangtan TV. Pour la majeure partie de Le vlog Drive de Kim Taehyung, il a été vu en train de conduire et d’écouter de la musique. Il a également partagé les détails de son album et offert de la nourriture à ses réalisateurs. BTS ARMÉE, Grand succès avait annoncé que les membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et JungkookLes vlogs de seront publiés tous les samedis. Donc, il y aurait plus de candidats en solo. BTS V aka Kim Taehyung’s Drive vlog est sorti et voici ce qu’il comprend :

BTS V alias Kim Taehyung s’est ébréché une dent

Taehyung s’était réveillé à peine 10 minutes avant de commencer son vlog de conduite. Il s’est brossé et rafraîchi rapidement et a commencé son voyage avec ses réalisateurs. Taetae a révélé qu’il s’était ébréché la dent la nuit précédente après avoir mangé une glace. Et par conséquent, il a fait un détour chez les dentistes avant de se lancer dans le Drive Vlog. Les chanteurs de Run BTS et Yet To Come ont également chié le vlog chez le dentiste. Bien que nous n’ayons pas vu la procédure, Taetae a diverti les fans avec ses mains. Il a exprimé sa peur, son ennui, son soulagement et son bonheur juste avec ses gestes de la main. Il est tellement cool!

BTS V alias Kim Taehyung parle de son album

Eh bien, pendant longtemps les ARMYs, vous attendiez tous l’album de Taehyung. Cependant, il l’a retardé. C’est parce qu’il veut que ce soit parfait pour l’ARMÉE. Il a développé le même dicton qu’il veut que ce soit bon, bon et bon ! L’album devrait surprendre et divertir en même temps. Bien qu’il ait travaillé sur de nombreuses chansons, il a dû les supprimer plus tard car il estimait qu’elles n’étaient pas si bonnes. Taehyung ajoute qu’il ne l’a pas limité à un seul genre, mais qu’il aura une liste de lecture diversifiée.

Taehyung se vante des concepts Run BTS

Tout en conduisant, il a interrogé les réalisateurs sur leur vie et leur travail. L’un des réalisateurs a déclaré qu’il travaillait dur sur Run BTS. V alias Kim Taehyung a profité de l’occasion pour se vanter de la façon dont certains des concepts qu’il a suggérés ont été repris pour les épisodes de Run BTS. Taehyung était particulièrement fier de l’épisode du jeu Mafia.

Taehyung prend ses réalisateurs pour un régal

Taehyung a offert à ses réalisateurs du maïs chaud et plus tard du Kkomak. On l’a vu se gaver de ses plats préférés. Comme d’habitude, Taetae a demandé de la nourriture non épicée. Après avoir été confus sur ce qu’il fallait manger et avoir décidé de manger des hamburgers avec divers autres plats coréens, ils ont finalement décidé d’avoir Kkomak.

Chilling au bord du lac en toute sérénité

BTS V alias Kim Taehyung a ensuite été vu en train de se détendre au bord du lac à l’ombre. Il a été vu en train de profiter de la vue panoramique tout en écoutant de la musique. Le vent balayait ses cheveux et la lumière du soleil gardait l’ours d’hiver au chaud. Tout au long de son parcours, il a écouté Lizzo, Justin Bieber, Ed Sheeran, Adele The Weekend et divers autres artistes.

Liste de lecture de vlog Drive de Taehyung

Taetae a joué une liste de lecture élaborée en conduisant. Il a créé une atmosphère si incroyable pour les ARMYs que vous pourriez le quitter des yeux. De la hype de chaque chanson au chant avec les chanteurs, BTS V appréciait beaucoup la conduite. Il a joué Easy de Troye Sivan, It’s Been A Long Long Time de Bing Crosby, Swim Home de Cautious Clay, Sorry de Paolo Sandejas et bien d’autres.

Quelle journée de l’ARMÉE c’est !