BTS : De la réservation d’un siège pour RM à la vibration avec lui, J-Hope partage la meilleure équation avec Kim Namjoon et CES vidéos en sont la preuve

Le groupe de garçons coréens BTS n’est pas seulement célèbre pour ses chansons, mais ses fans les aiment énormément pour le genre de lien qu’ils partagent les uns avec les autres. Ils forment un septuor et ont un immense respect l’un pour l’autre. Leur lien semble être quelque chose qui ne peut pas être rompu facilement. Eh bien, parmi tous, il semble que RM et J-Hope partagent la meilleure équation de tous les temps. Certaines des vidéos sont devenues virales de Love Your W organisé par le magazine W Korea. BTS ARMY, comme on appelle les fans, trébuche sur ces vidéos et s’évanouit devant leur camaraderie.

Dans l’une des vidéos, les fans ont pu voir Hobi économiser un siège pour RM. Il s’allume au moment où il voit Namjoon venir vers lui. Dans une autre vidéo, on peut voir J-Hope regarder vers RM et établir un contact visuel tout en dansant sur sa chanson. Les fans sont également en admiration devant Hobi alors qu’il se lance dans une petite danse lorsque lui et RM sont présentés.

Hollywood News : Jetez un œil aux vidéos de RM et J-Hope sur l’événement ci-dessous :

hobi se retournant pour établir un contact visuel avec joon pour chanter le refrain ensemble ?? pic.twitter.com/ls5EeSfqIg des fous ? (@m__ads) 29 octobre 2022

Hobi a chuchoté à l’oreille de Namjoon “Rassurez les armées, elles sont tristes pour l’astronaute.” & joon a décidé d’effectuer des nukim sexy pour nous piéger la soif. pic.twitter.com/Nb4TuIccmY rkive ?? ? (@joooniehq) 28 octobre 2022

la façon dont hobi s’allume à la vue de joon et se précipite pour faire de la place me rappelle quand j’étais à l’école l / aw dans une nouvelle ville comme, mes amis de l’école l / aw allaient bien mais dès qu’un ami de l’université est venu visite, c’était comme être à nouveau en famille pic.twitter.com/vPx2nIyfpB sacha ( ) | lent (@sundropmimi) 30 octobre 2022

J’allais bien, mais j’ai vu le changement immédiat de comportement de Hobi dès qu’il a repéré Joon dans cette fête bondée ?? pic.twitter.com/02vw860ZfG ?? (@magickoya) 31 octobre 2022

La p’tite danse de Hobi quand Joon et Lui ont été présentés ? pic.twitter.com/NDRsGY7Gqt j-espère quotidiennement ? (@thehobiprint) 28 octobre 2022

Hobi hyping joon ??pic.twitter.com/6VAqWsOQqn palak (@maknaelinedaily) 28 octobre 2022

À quel point sont-ils mignons ? RM et J-Hope ont en effet fixé de sérieux objectifs d’amitié pour tous. D’accord, ARMY ?