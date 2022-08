BTS membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont tourné pour les Vlogs qui sont déposés un par un sur la chaîne YouTube de Bangtan TV. Parmi les membres du BTS, les Vlogs de RM, J-Hope, Jimin et Taehyung ont déjà été publiés. Et aujourd’hui, c’était Maknae doré alias le tour de Jungkook. Jungkook est allé camper avec ses directeurs. Il conduisit à mi-chemin jusqu’à Goeseong (l’endroit où BTS V et le Escouade Wooga les membres sont allés chercher Dans l’amitié Soop). Et il y avait de nombreux moments relatables de Vlog de camping de Jungkook de BTS.

Jungkook mange, aide à l’installation du camping et plus encore

La partie la plus intéressante du vlog de camping de Jungkook était la façon dont il a mangé de tout son cœur après avoir dit qu’il ne mangeait pas beaucoup. Il s’est cuisiné, de la viande, du riz frit au kimchi et aussi du café. La façon dont Jungkook a savouré chaque morceau vous rendrait l’eau à la bouche, ARMY. Parlant de moments relatables, Jungkook a commencé le voyage par temps clair mais bientôt, il est devenu nuageux et a commencé à pleuvoir. Ce n’était pas ce qu’ils avaient prévu, mais Jungkook est allé de l’avant en l’appelant une aventure. Il a aidé les directeurs à installer le camping-car, à l’aide d’outils. Il a également interprété Suga alias Min Yoongi et That That de PSY avec les outils à la main. Il va chercher de l’eau dans un bidon et apprend à l’attacher au camping-car.

Jungkook étant Kookie et membres manquants et ARMY

Tout en filmant tout seul à travers la caméra, Jungkook se sentait comme un YouTuber. ARMY, il est tellement mignon. Il y a beaucoup de visuels de Jungkook qui sont dignes d’un fond d’écran. Cela semble être la première fois que JK tournait un vlog sans les membres, semble-t-il. Il a raté ses hyungs (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Taehyung) et l’a rappelé alors qu’il mangeait une guimauve. Il a beaucoup mangé ! Il a de l’appétit, vraiment. La réaction de Jungkook au feu des aurores et la façon dont il a joué avec vous rappelleront le bébé de BTS (jungkookie). Il a également partagé la version du guide Run BTS qui était hilarante mais cool. Jungkook a parlé de supprimer ses messages d’Instagram pour le rendre plus cool. Et OUI, c’est quand il est venu EN DIRECT sur VLIVE et a interagi avec l’ARMÉE. Tout au long du vlog, Jungkook a également exprimé à quel point les ARMY signifient pour lui. Son côté émotionnel vous laissera naufragé, ARMY. Au final, son geste pour BTS et ARMY vous fera fondre le cœur. Regardez la vidéo ici:

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Jungkook a collaboré avec Charlie Puth pour Left and Right. C’était sa collaboration en solo. Il a récemment collaboré avec Benny Blanco et Snoop Dogg aux côtés d’autres membres – Jin, Jimin et Taehyung pour Bad Decisions. Voyons ce que le Golden Maknae de BTS – Jungkook nous réserve de plus.