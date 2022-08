BTS : De Jungkook acing quiz à J-Hope qui se fait troller et plus encore – 5 moments accrocheurs du dernier épisode de Run BTS

Exécutez le dernier épisode de BTS déposé sur Weverse et sur YouTube il y a quelques heures. Et ça a été une émeute de rire d’un premier épisode. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – ont recommencé à divertir les BTS ARMÉE encore. Et l’épisode de retour de Run BTS a été très divertissant. Il s’appelait l’épisode Telepathy et seule la partie 1 du nouvel épisode Run BTS est sortie. Jetons un coup d’œil aux 5 moments les plus accrocheurs, les plus réconfortants et les plus drôles de la dernière Exécuter BTS épisode.

Jungkook réussit le quiz

Le début de l’épisode Run BTS a commencé avec les Bangtan Boys RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-Hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) et Jungkook (Jeon Jungkook) a joué au jeu de la télépathie avec les mots. Il fallait répondre à la question une par une en utilisant des lettres. Pendant que Jungkook réussissait le quiz, les autres Bangtan Boys avaient un peu de mal avec leurs réponses. Cela vient de prouver que Jungkook sera toujours le Golden Maknane.

J-Hope se fait à nouveau troller par les éditeurs

J-Hope alias Jung Hoseok était celui qui souffrait le plus en répondant aux questions. Hobi se trompait dans les réponses et ajoutait aux malheurs des membres était un spectacle à voir. Hobi étant confus en répondant aux questions était un spectacle que les ARMYs auraient manqué au cours des 10 dernières années.

RM trompe les réponses

Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, en devinant les gestes pendant le jeu de télépathie, a beaucoup gaffé. Les membres du BTS ont été invités à deviner les expressions et à les jouer en fonction de la situation donnée. Suga a aussi fait une gaffe mais pas autant que RM.

Suga, J-Hope et Jungkook obtiennent de mauvaises réponses

Alors, vint l’heure du troisième jeu où il fallait deviner la destination à l’aide de quelques mots présentés comme des indices. Suga a décollé pour Han River tandis que J-Hope est allé au Jamsil Stadium et Jungkook a décollé pour Lotte World. Ils espéraient qu’au moins un des membres obtiendrait la même réponse qu’eux. Eh bien, ils l’ont fait, mais leur itinéraire les a conduits à un autre endroit.

Les puissants pouvoirs télépathiques de Jimin, Jin, RM et V

Vers la fin de l’épisode Run BTS, nous verrons Jin, Jimin, RM et Taehyung avoir une télépathie plus forte. Dans leur jeu de télépathie de destination, les membres ont reçu des indices et ont dû se rendre à une destination qu’ils sentiraient résonner avec les indices. Jin, Jimin, RM et Taehyung ont atteint leur ancien dortoir l’un après l’autre et c’était un spectacle encourageant pour les ARMYs. Jin, Jimin et Taetae se sont également étreints, s’émerveillant de leurs pouvoirs télépathiques. Regardez la vidéo du dernier épisode de Run BTS ici :

Pendant ce temps, maintenant que Run BTS est de retour, ARMY est super content. Ils ont tendance Run BTS sur Twitter depuis le matin. Leur anticipation et leur attente ont porté leurs fruits car BTS ARMY a apprécié le dernier épisode de Run BTS à leur guise.