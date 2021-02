BTS couvre Coldplay et plus sur les débuts de MTV Unplugged

La sensation internationale de K-pop, qui comprend Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, a interprété « Telepathy » pour la première fois en direct, avec « Blue & Grey » lors de l’émission de mardi soir. BTS, qui signifie Beyond The Scene, diffusé en direct de Séoul, en Corée du Sud.

La notoriété mondiale du groupe s’est accrue en 2018 avec les albums «Love Yourself: Answer» et «Love Yourself: Tear». Ils ont également marqué de nombreux succès avec d’autres artistes comme Halsey, Ed Sheeran, Nicki Minaj et Fall Out Boy.

BTS a également interprété une reprise du single à succès de Coldplay en 2005, « Fix You » hier soir.

Le groupe a récemment déclaré à CNN qu’il ressentait le besoin de donner à son public une nouvelle musique au milieu de la pandémie Covid-19.