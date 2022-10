BTS : Chris Martin révèle que le chanteur de The Astronaut Jin s’enrôlera dans l’armée en décembre ; ARMY a du mal à traiter [View Tweets]

BTS‘Kim Seokjin alias Jin a interprété son nouveau single L’astronaute avec Jeu froid dans Argentine. Jin s’amuse encore une fois devant le ARMÉE, comme on l’a vu dans les vidéos qui deviennent virales en ligne. Cependant, avant que Jin ne rejoigne Coldplay et Chris Martin sur scène pour interpréter The Astronaut, Chris a fait un discours sincère sur la façon dont Jin l’a approché et a demandé une chanson pour l’ARMÉE puisqu’il allait s’absenter pendant un certain temps. Le discours a laissé les ARMY pleurer, mais pas moins que la révélation que Kim Seokjin alias Jin rejoindra l’armée le mois de son anniversaire.

Chris Martin fait une révélation déchirante sur l’enrôlement militaire de Jin

On savait que BTS rejoindrait bientôt l’armée. Mais combien de temps n’était pas connu. Dans le communiqué publié par Big Hit Music, il a été dit que Kim Seokjin alias Jin commencera sa procédure d’enrôlement dans l’armée d’ici la fin du mois d’octobre. Cela a créé un énorme émoi dans Hollywood News. Et maintenant, le discours de bienvenue prononcé par le favori de Coldplay, Chris Martin, a créé un autre émoi.

Chris a rappelé qu’il y a environ 6 mois, il a reçu un appel de Jin qui lui a dit qu’il quitterait le groupe en décembre pour 2 ans pour s’enrôler dans l’armée comme c’est la règle là-bas. Jin a demandé à Chris qu’il voulait une chanson d’adieu qu’il voulait donner à ARMY avant de s’éloigner pendant un court moment. Kim Seokjin a dit qu’il voulait une chanson qui leur dit (ARMY) qu’il les aime. Alors que les ARMY étaient au courant de l’enrôlement militaire, ils n’avaient aucune idée du moment où Jin partirait jusqu’à ce que Chris le révèle aujourd’hui. Et ARMY essaie toujours de traiter la même chose.

Vérifiez la réaction d’ARMY à la révélation ici:

Chris Martin à propos de #Jin et #L’Astronaute @BTS_twt ? Il y a environ 6 mois, un de leurs membres m’a appelé et m’a dit “Je dois quitter le groupe en décembre, pour 2 ans, et rejoindre l’armée en Corée, parce que ce sont les règles là-bas.” Et il a dit “J’ai besoin de +pic.twitter.com/yAmrn32AEt (@yourlove_army) 29 octobre 2022

Puisque jin partira en décembre, cela signifie qu’il peut passer son anniversaire avec nous !! LILY L’ASTRONAUTE ?? ? ? (@fairylily13) 29 octobre 2022

Il rit mais pourquoi est-ce que je vois des larmes ? A-t-il pleuré parce qu’il était heureux ou triste parce que c’était sa première et dernière représentation de L’Astronaute avant son enrôlement en décembre ? #jin #JinEnArgentine #L’Astronaute pic.twitter.com/PUDlXIOtvM GLOSS // Tawi reste fort jusqu’en 2025 (@tawiwertshavok) 29 octobre 2022

BTS va bientôt rejoindre l’armée

Parler de l’enrôlement militaire BTS. Jin sera le premier à s’enrôler dans l’armée et le reste des Bangtan Boys RM, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook rejoindront l’armée dès que leur emploi du temps sera terminé.