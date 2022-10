BTS : Chris Martin était au courant des plans d’enrôlement de Jin et des autres membres avant tout le monde ? ARMY salue le leader de Coldplay [Read Tweets]

BTS va s’enrôler dans l’armée sud-coréenne à partir de 2023. L’ensemble du groupe se réunira en 2025 après avoir suivi la formation militaire obligatoire. La nouvelle de cette interruption du BTS est largement couverte par les médias occidentaux. Les gens discutent à quel point il est injuste que BTS n’ait pas obtenu d’exemption alors qu’il est le meilleur ambassadeur de la marque sud-coréenne depuis quatre ans. Eh bien, les sensations K-Pop ont toujours soutenu qu’elles avaient fait leur devoir en tant que citoyens coréens et qu’elles l’avaient fait selon leurs propres conditions. Avant que Jin ne parte pour l’armée, il se produira en direct à Buenos Aires avec Coldplay, le groupe britannique.

Big Hit Music a partagé une interaction mignonne où Chris Martin raconte à Jin comment cette chanson a été inspirée par ce que Jin lui a dit sur le fait de quitter les fans et de se diriger vers le devoir national. ARMY est étonné que Coldplay le sache bien avant tout le monde, peut-être même les membres du gouvernement sud-coréen. La décision de faire une chanson mémorable pour Jin est considérée comme un symbole d’amitié. BTS n’a pas beaucoup d’amis dans le monde de la musique occidentale à l’exception de Halsey et Coldplay. Mais ces deux-là ont toujours été de vrais amis.

OMGGGG COLDPLAY SAVAIT VRAIMENT AU SUJET DE L’ENRÔLEMENT DE BTS. ILS SONT MEILLEURS. AHHHH CETTE CONVERSATION EST SI SAINE. AMITIÉ JIN ET CHRIS>>> https://t.co/v5mI81I85I

C’est étonnant mais drôle en même temps que BTS n’ait pas dit au gouvernement sk de l’enrôlement mais a donné plus d’importance à Coldplay pourquoi sont-ils tellement hawttt pour ça #L’Astronaute https://t.co/cH14Y4hzkZ

Chris Martin : “Merci d’avoir inspiré la chanson. Quand nous avons dit que vous deviez partir pendant un certain temps et que le groupe et vos fans vous manquaient, c’était vraiment puissant. Je pense que la chanson a trouvé son chemin grâce à cette conversation.” #L’Astronaute pic.twitter.com/DU3u5kgFQj

Tout pour Jin ?? ? (@jinnieslamp) 20 octobre 2022