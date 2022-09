BTS membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – est venu en direct sur Wevers et a salué les ARMYs à l’occasion de Chuseok. Le live a vu les membres de BTS se réunir après une longue période. Ce serait après le live de leur 9e anniversaire que le septuor est venu vivre ensemble sur Weverse. Les membres du BTS avaient l’air très heureux ensemble et beaux en Hanboks, les vêtements traditionnels sud-coréens. Et du live, un clip de Suga aka Min Yoongi devient viral sur le gramme. Le clip est la preuve donnée par l’ARMÉE de combien Suga ressemble à un chat.

Hollywood News : BTS – Suga est un chat ?

Les membres de BTS ont chacun une icône de personnalité. Et le deuxième aîné de BTS, Suga, alias Min Yoongi, a une émoticône de chat. Les ARMY comparent affectueusement sa personnalité à celle d’un chat. Et il y a un clip dans lequel Suga lève les mains comme s’il souhaitait ARMY et les encourageait à l’occasion de Chuseok 2022. Son geste ressemble à celui d’un chat pétrissant dans l’air. C’est adorable car les expressions vides de Suga le rendent plus drôle. Jetez un œil au clip de Suga devenu viral ici:

BTS Chuseok 2022

Les Bangtan Boys étaient vraiment très beaux. Leurs photos de merchandising Dalmajung BTS ont été publiées il y a quelques heures. Et ils sont rapidement devenus viraux. Les membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook portaient tous des Hanboks en direct et aussi pour leur vidéo de salutation Chuseok pour les ARMYs. Pendant le Live, le commentaire des BTS ARMYs sur le mariage de Jimin est devenu viral. Jin a été choqué que cette fois, ils soient tombés sur Jimin Marry Me au lieu de Yoongi Marry Me.

Pendant ce temps, un fan a commenté pendant le direct en déclarant que la personne se rendrait à Daegu pour rencontrer ses parents. Suga a suggéré à l’ARMÉE de ne pas le faire. Suga a toujours été inondé de demandes en mariage.