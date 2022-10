BTS Blues : comment les ARMY prévoient d’attendre les icônes de la K-Pop au “Magic Shop” jusqu’en 2025

“Je ne sais pas pourquoi, mais un jour, mon niveau de stress atteignait 61 (selon ma smartwatch) sur une échelle de 1 à 100. Je transpirais abondamment au milieu de la nuit, je ne savais pas pourquoi était si anxieux, je n’avais rien à l’esprit, mais je me sentais instable. Je m’allonge et mets mes écouteurs. J’avais écouté à peine cinq chansons de BTS lorsque mon niveau de stress était tombé à 11. Je ne sais pas quel problème sous-jacent était pris en charge par leurs voix apaisantes, mais quoi qu’il en soit, j’ai été soulagé ce soir-là de penser que j’étais à J’ai au moins une chose sur laquelle compter dans ma vie : le BTS », partage Amrita Dhar, 23 ans, professionnelle des RH.

Attente à la boutique magique

La plupart des fans de BTS – ARMYs – sont conscients que la perception du public n’a pas été gentille avec eux. Outre la condescendance générale à laquelle les fandoms sont confrontés sur les réseaux sociaux, les ARMY ont dû faire face au sectarisme supplémentaire qui se présente à eux parce qu’ils “stan” un boyband sud-coréen qui évite toute notion de masculinité traditionnelle. La plupart des ARMY, comme Amrita, entretiennent un lien profondément personnel avec Jin, Suga, J-hope, RM, Jimin, V et Jungkook de BTS. Ainsi, lorsque la nouvelle a été annoncée que BTS accomplissait son service militaire obligatoire conformément à la politique sud-coréenne, de nombreux ARMY étaient en larmes, se sentant presque comme si un “membre de la famille s’en allait”.

Ikra, une élève de classe 12 qui gère un compte stan, s’est envoyé un e-mail :

« À mon futur moi,

Tu l’as fait! Vous êtes toujours là pour BTS, vous les attendez patiemment. Avec les épreuves de la vie, alors qu’ils étaient [serving in the] militaire.

Le moment est arrivé, ils sont à nouveau là pour vous, vous attendant dans le MAGIC SHOP.

Aimer,

ikra 2022”

Ikra est maintenant prêt à atteindre les objectifs de BTS et à diffuser sa musique pour battre des records jusqu’en 2025. Nowshin Nowal Mehek, une ARMY du Bangladesh, déclare : « Cela fait 8 ans de ma nouvelle vie avec BTS et j’ai toujours l’impression hier que j’ai commencé à les stan. Je me demande encore comment ça fait 8 ans… Je me rends compte maintenant qu’avant je n’accordais pas la priorité à la vie. Mais maintenant, vivre est devenu digne. Je passe mes journées à rire avec eux, à pleurer avec eux… Je sais maintenant que si je ne trouve personne avec moi, ça va. Ils attendent tous les deux au Magic Shop, confiant leur foi dans la chanson de BTS qui dit : “Une fois que vous ouvrez la porte et que vous entrez, cet endroit vous attendra/C’est normal de croire que Magic Shop vous réconfortera.”

ARMÉE contre militaire

Les ARMYs n’ont en aucun cas été pris au dépourvu par l’annonce de HYBE. Ils participent depuis des années à des débats sur la politique de service militaire obligatoire de la Corée du Sud, et bien qu’ils soutiennent sans équivoque la décision prise par les membres du BTS, beaucoup d’entre eux critiquent cette politique. Bien que de nombreux fans étrangers de BTS aient été, dans le passé, réticents à parler de l’enrôlement militaire de BTS, car cela pourrait être interprété comme s’ils parlaient au nom du peuple coréen lui-même, certains d’entre eux se sont prononcés contre cela lors de conversations avec News18.

“Au début, j’étais un peu ennuyé par le fait que BTS n’ait pas été exempté bien plus tôt pour tout ce qu’ils ont accompli. Ils sont actuellement le plus grand atout de la Corée et continueront de l’être pendant longtemps, il est donc déroutant de comprendre pourquoi il y a eu tant de controverse à ce sujet. Cependant, je suis également américain et mon préjugé personnel contre l’armée m’empêche de comprendre ou de connaître pleinement les positions des Coréens sur les militaires. Mais vous devez réaliser que c’était la propre décision des gars, donc après quelques minutes, j’ai participé aux blagues », a déclaré un compte Twitter stan passant par @_mieluv_.

Au cœur du débat qui fait rage sur la question de savoir si les BTS doivent ou non être exemptés du service militaire obligatoire se trouve une série de questions préliminaires : que signifie avoir servi son pays ? L’art pourrait-il se qualifier pour cela ? Le service militaire pourrait-il être admissible? Qui, en effet, espère-t-on servir lorsqu’ils se mettent au service de leur pays ? Depuis quand la définition de l’intérêt national par la classe dirigeante coïncide-t-elle parfaitement avec celle des masses ?

Chaque homme sud-coréen en bonne forme physique doit servir au moins 18 mois dans l’armée. La rédaction commence à l’âge de 18 ans et peut être repoussée jusqu’à l’âge de 28 ans. BTS a obtenu l’autorisation de la reporter jusqu’à l’âge de 30 ans. Jin devrait lancer le processus à l’âge de 28 ans. Le ministère sud-coréen de la Défense, cependant, aurait accordé aux membres du BTS la permission de se produire dans des événements désignés d’intérêt national pendant leur période de service.

Les athlètes et musiciens classiques primés à l’échelle mondiale, recommandés par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, sont autorisés à remplacer le devoir militaire par des services alternatifs en Corée du Sud.

“J’étais extrêmement contrarié par l’annonce”, a déclaré Amrita. «Je n’arrêtais pas de réfléchir aux raisons pour lesquelles les sept membres de BTS auraient dû obtenir l’exemption. Une justification qui vient des conservateurs âgés est que BTS n’a rien fait pour leurs compatriotes afin d’être éligible à l’exemption que des médecins et des athlètes très célèbres ont reçu dans le passé. Une telle étroitesse d’esprit de leur part les empêche de voir que c’est principalement BTS qui a mis la Corée du Sud sur la carte [of the public pysche-scape].” Elle poursuit en énumérant les diverses réalisations et actes philanthropiques de BTS.

Que pensent les Coréens eux-mêmes ? La société de recherche JOWON C&I a mené un sondage en septembre, où la majorité des participants se sont avérés opposés à l’exemption de BTS de l’enrôlement militaire, a rapporté Koreaboo. Les sondages, évidemment, ne sont pas l’arbitre le plus fiable sur le pouls d’un pays, même si l’opinion majoritaire pourrait représenter avec précision la cause des masses. Cela nous amène à la question : qu’en pensent les membres du BTS ?

La voix de BTS

Jin a déclaré plus tôt en octobre que le groupe avait confié toutes les décisions concernant l’enrôlement à HYBE, leur agence de gestion. Il a également expliqué que, comme l’ont déclaré précédemment les membres du BTS, ils seraient heureux de répondre à “l’appel du devoir lorsque la nation les appelle”.

Q sur la question de l’enrôlement militaire :

🐹 J’ai beaucoup discuté avec l’entreprise et confié toutes les tâches liées au service militaire à l’entreprise. Je pense que ce que nous avons dit à l’entreprise sera bientôt nos mots.* * il y a une histoire à ce sujet qui sera expliquée dans les prochains tweets pic.twitter.com/vCiTTCj85H — bora 💜 (lent) (@modooborahae) 10 avril 2022

Les messages de BTS dans leur musique pourraient être interprétés comme peignant une image différente. ‘What Do You Think’, écrit par Agust D, EL CAPITXN, GHSTLOOP, par exemple, mentionne l’enrôlement militaire. Les paroles selon la traduction sur le blog ‘doolset lyrics’ vont: “Nous irons servir dans l’armée le moment venu / J’espère que tous ces ba **** ds qui ont essayé d’obtenir un tour gratuit en vendant nos noms fermés bouche bée. Il y a des thèmes nettement anti-establishment. Considérez par exemple “N’est-ce pas étrange” qui dit : “Un grand système qui s’appelle le monde/Ils insèrent des conflits, des guerres ou des survivances/La vie que vous ne pouvez pas rejeter/Le capital injecte de la morphine appelée espoir avec le rêve en garantie.”

ARMYs et art

Les artistes pop inspirent la majorité de l’imaginaire public dans la mesure où ils sont extrêmement lucratifs financièrement. Cela ne fait rien pour repousser la méfiance de l’intelligentsia mondiale à l’égard de ces artistes. Cette école croit que l’art est un exercice d’intellect pur. Si la valeur réelle de l’art réside dans son objectif critique, la musique de BTS répond à ce critère. Pour le consommateur paresseux de musique aux idéaux eurocentriques, les messages politiques de BTS ainsi que les thèmes traitant de préoccupations philosophiques se perdent littéralement dans la traduction.

La deuxième école croit que l’art est un pont qui pourrait affecter la mobilisation sociale. La musique est un grand égalisateur – peut-être le plus grand de tous les domaines artistiques égalisateurs. BTS, à cet égard, a fourni aux ARMYs de divers horizons sociopolitiques le langage commun du fandom-speak. Puisque le personnel est politique, cela signifie que des ponts ont été construits entre les communautés. Bien que pour les cyniques et les amers, de tels affichages de camaraderie peuvent sembler naïfs ou dénués de sens, quand quelqu’un tweete, “pouvons-nous être amis, je n’ai pas d’amis dans l’armée [sic]», la réponse vient inévitablement : « salut, oui nous sommes amis maintenant. [sic]”

helo, oui nous sommes amis maintenant. — itsjenogf. (@berryleejm) 18 octobre 2022

Alors que les ARMYs attendent au Magic Shop, ils ont peut-être trouvé quelque chose de plus grand que BTS, plus grand peut-être même que l’art lui-même : les uns les autres. La musique est une maison communautaire, et qui oserait refuser le confort à ceux qui l’ont déjà trouvé ?

