BTS : BFF Halsey fait l’éloge de Jin, Kim Taehyung, J-Hope et d’autres ; révèle un côté doux à leur personnalité

Certains liens sont très spéciaux, tout comme le lien entre BTS et BTS ARMÉE. BTS a des amis célèbres dans l’ouest. Coldplay, Ed Sheeran et Halsey sont sur la liste à coup sûr. Halsey est leur amie fidèle depuis des années. Halsey et BTS ont collaboré sur une chanson intitulée Garçon avec Luv pour leur album Carte de l’âme : Persona. La chanson est un énorme succès. Halsey a également travaillé avec Suga sur Suga : intermède. Elle partage un lien très chaleureux avec les sept Bangtan Boys. La récente révélation de Halsey sur son lien avec les garçons sur un podcast a laissé les ARMY jaillir.

Halsey parle de BTS

Dans un podcast qui est devenu viral en ligne, on voit Halsey faire l’éloge tout en décrivant à quoi ressemblent les membres du BTS et comment ils fonctionnent. Halsey a loué leur créativité et a déclaré qu’ils travaillaient très dur. L’auteur-compositeur-interprète a révélé que BTS “se soucie beaucoup de ce qu’ils font”, les a qualifiés de “respectueux, dévoués, responsables et déterminés”. Halsey a déclaré que les BTS sont très professionnels. Le hitmaker de Closer a révélé qu’ils ne se prennent pas très au sérieux et qu’ils ont une énergie très contagieuse.

Halsey a déclaré que même s’ils travaillent très dur, ils savent aussi s’amuser tout en ajoutant que c’était comme collaborer avec 7 personnalités différentes d’elle-même. Elle a dit que cela se retrouvait en relation avec chaque membre. Que ce soit leur amour pour les films, la photographie new/old wave ou le basket-ball, le hip-hop et plus encore, il y avait un ami pour elle dans BTS sur tous les sujets d’intérêt. Le lien entre BTS et Halsey a toujours fait la une des journaux d’Hollywood News.

.@halsey parle de BTS et de leur amitié dans “spout podcast”. “Ils sont vraiment créatifs, ils se soucient beaucoup de ce qu’ils font, ils sont très respectueux et responsables, dévoués et déterminés, ils travaillent très dur, ils sont très professionnels, aussi très amusants, chaleureux, gentils et réels” (1 /2) pic.twitter.com/rtEX8UuXVo Petit Club des Sept ? (@LittleSevenClub) 1 novembre 2022

Halsey est prête à collaborer avec BTS

Interrogée sur une nouvelle chanson ensemble, Halsey a déclaré qu’elle aimerait collaborer à nouveau avec eux, mais a ajouté que ce ne serait peut-être pas comme Halsey et BTS. Il semble que Halsey voulait dire que cela pourrait être une collaboration avec l’un des membres de Bangtan, tout comme elle a travaillé avec Suga sur Suga’s Interlude.

BTS va bientôt s’enrôler dans l’armée en commençant par Kim Seokjin alias Jin. Le reste des Bangtan Boys s’enrôlera selon leurs horaires. Le groupe se réunira à nouveau en 2025.