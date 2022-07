BTS: Benny Blanco donne un aperçu de la prise de mauvaises décisions et ARMY ne peut pas garder son calme [Read Tweets]

Les fans de BTS passent un week-end de baleine. Le matin, nous avons vu de magnifiques photos de Park Jimin partant pour les États-Unis avec un manager. Il ressemblait à un prince alors qu’il allait soutenir J-Hope au festival Lollapalooza à Chicago. Il semble qu’il ait également un emploi du temps personnel à Los Angeles. Les fans espèrent que Jimin annoncera bientôt un gros projet solo. Benny Blanco a maintenant partagé un teaser de ce qui s’est passé dans la prise de Bad Decisions. La chanson va tomber dans quelques jours. Il présente l’icône du rap Snoop Dog, Benny Blanco et la ligne vocale BTS de Jin, Jimin, Jungkook et Taehyung. Jetez un oeil à la vidéo…

Benny Blanco est célèbre en tant qu’auteur-compositeur et producteur de disques. Il a de nombreux hits sous sa cagnotte. Il s’agit de la première collaboration de Benny et BTS. Dans la vidéo, on peut voir Jin et Jungkook chanter. Découvrez les réactions sur Twitter…

Les Bangtan Boys se concentrent désormais sur des projets solo. Le groupe se réunira pour le concert mondial de Busan en octobre 2022 pour l’exposition universelle. Le groupe est en pause dans les projets de groupe depuis un moment maintenant.