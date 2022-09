BTS bat Coldplay, Harry Styles et d’autres musiciens pour devenir l’artiste le plus rémunérateur via des tournées [Report]

BTS alias le Garçons Bangtan font fureur dans le monde entier. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont une popularité mondiale et leur musique a fait vibrer et évanouir des millions de personnes. Ils ont plusieurs palmarès et ont pris le contrôle de l’industrie de la musique et comment ! Depuis qu’ils ont sorti quelques chansons en anglais, leur popularité n’a cessé d’augmenter. BTS a fait venir leur pays et a contribué de manière importante à l’économie. Et maintenant, il a été mis en lumière que BTS a gagné un montant énorme avec seulement 12 émissions qu’ils ont faites l’année dernière et que les Bangtan Boys sont loin devant Jeu froid, Styles Harry et d’autres artistes populaires.

Hollywood News: les revenus de concert sans précédent de BTS

Selon les conclusions de la journaliste de TV Watch Tower, Tiffany Vogt, via Touring Data, BTS a gagné 230,7 millions de dollars sur les 3,416 millions de billets vendus pour leur 12 Permission To Dance on Stage Concert. Les billets et les revenus incluent les revenus générés par les diffusions en direct en ligne et dans les salles de cinéma, ainsi que les revenus des concerts en personne. Lorsque BTS s’est produit au stade Allegiant cette année en avril, ils ont vendu 623 761 billets, y compris la diffusion en direct à la MGM Arena et la diffusion en direct en ligne. Ils ont gagné 56,4 millions de dollars rien qu’avec le concert du 16 avril.

BTS bat Coldplay et Harry Styles en termes de revenus

Ainsi, il a été observé que Coldplay avait besoin d’environ 10 concerts supplémentaires pour égaler les revenus que les Bangtan Boys – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – ont gagnés en une seule journée du concert Permission To Dance. Alors que Harry Styles a égalé le nombre en faisant le double des concerts qu’il a faits auparavant. C’est vraiment incroyable. Découvrez les tweets ici :

En regardant d’autres groupes de Kpop en tournée en 2022, #TOMORROW_X_TOGETHER gagné environ 6 millions de dollars, #MonstaX totalisera probablement 6 millions de dollars, #ATEEZ gagnera probablement 12 millions de dollars et #Dix-sept pourrait rapporter 24 millions de dollars. Toutes les tournées Kpop combinées ne rattraperont pas ce que #BTS gagné en 12 concerts. pic.twitter.com/Csmt4eTOOK Tiffany Vogt (@TVWatchtower) 2 septembre 2022

Coldplay va rattraper #BTS après 10 autres concerts ; et alors que Harry Styles a donné deux fois plus de concerts, sa tournée totale a égalé ce que #BTS apporté pour un concert le 16 avril. Le montant des revenus #BTS les concerts sont incroyables. pic.twitter.com/veLvbQymph Tiffany Vogt (@TVWatchtower) 2 septembre 2022

Pendant ce temps, en octobre, BTS se produira au stade principal de Busan Asiad, qui se tiendra pour le concert de l’Exposition universelle 2030 à Busan en Corée. C’est un concert gratuit et le stade aurait une capacité d’accueil d’environ 100 000 personnes. le lieu a été changé récemment en raison de problèmes de sécurité.