BTS : Bang PD débarque à Chicago pour soutenir TXT et J-Hope pour Lollapalooza ; L’ARMÉE et les MOA applaudissent bruyamment la “figure paternelle”

J-Hope, membre du BTS, se produira aujourd’hui au festival Lollapalooza à Chicago. Il est la tête d’affiche du jour. Il semble que sa performance dure une heure. Nous avons également vu TXT se produire au festival. Ils sont le groupe junior de Big Hit Music. TXT qui est Tomorrow x Together compte cinq membres. Les fans de BTS et TXT ont repéré Bang PD lors de leur concert. Oui, il est à Chicago pour soutenir ses garçons. Bang Si-Hyuk ou Bang PD est le fondateur de Big Hit Music qui a formé les Bangtan Boys et TXT. Il est considéré comme un visionnaire dans le monde de la K-Pop. Il passe beaucoup de temps aux États-Unis car il travaille ensemble sur sa propre carrière de musicien maintenant que BTS et TXT sont bien installés.

BTS ARMY a remarqué que Bang PD portait des crocs jaunes avec des caractères BT21 dessus. C’était trop mignon pour eux. Bang PD a également été aperçu aux concerts de BTS. Des photos de lui assis devant une salle sur l’herbe sont devenues virales avant leur concert en Europe. Les fans ont dit qu’il était comme un papa qui est là pour chaque grand moment de ses enfants. Voici comment les fans ont réagi sur le même…

Je pense qu’ils crient bang pd parce qu’il y a une autre vidéo où les filles criaient et riaient en voyant bang pd n dans cette vidéo, vous pouvez voir que pang pd est là (je ne pense pas que jm était dans ce domaine) Abc (@Abc06592452) 31 juillet 2022

bang pd mérite honnêtement tout le battage médiatique qu’il reçoit. il a produit tant de chansons emblématiques bts, txt et enhypen, etc. et un président très favorable sur lequel les groupes peuvent compter. bravo à toi bang pd ! J’espère que vous avez passé un bon moment https://t.co/N7Kj5FeYBE anne ? (@97ftjoon) 31 juillet 2022

Bang PD parc jimin J-Hope Lollapalooza pic.twitter.com/BlGe5UDnXQ Jikook-Island (@carpediem24h) 31 juillet 2022

Jimin repéré avec Beomgyu, membre de txt, au restaurant ? il est trop mignon avec le chapeau pic.twitter.com/rjJwouSiJI KINGMIN ? (@Park__Kingmin) 31 juillet 2022

PAS BANG PD AU TXT BUVANT UNE BUD-LIGHT IL EST COMME MOI FR ? pic.twitter.com/i6yQKCgggD ria (@personaguk) 31 juillet 2022

J-Hope, membre du BTS, interprétera toutes les chansons de Jack In The Box, Hope World et Chicken Noodle Soup sur scène. Un maximum de billets a été vendu pour lui, et même les stands de produits dérivés regorgent de choses.