BTS balaye trois BIGGIES aux People’s Choice Awards 2022, dont la gauche et la droite de Jungkook-Charlie Puth

BTS a gagné et gagné des cœurs et des récompenses et ils ont ajouté à leur collection de trophées et c’est vraiment un moment MIC DROP. BTS a remporté trois prix au Prix ​​du public 2022. Grand succès Divertissement a pris leur poignée Twitter pour partager la même chose et a remercié le BTS ARMYs pour leur amour et leur soutien continus aux Bangtan Boys. Récemment, BTS a remporté plus de 5 prix lors du MAMA 2022 qui s’est tenu au Japon. La cérémonie a été suivie par le membre du BTS J-Hope. Les gagnants du PCA ont été récemment annoncés et le BTS ARMY en devient fou.

BTS remporte trois victoires aux People’s Choice Awards 2022

Big Hit Entertainment a fièrement annoncé que BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont ​​remporté trois prix aux People’s Choice Awards 2022. Ils ont obtenu The Group 2022, The Concert Tour of 2022 et The Collaboration of 2022. Le dernier est la chanson Left and Right de Jungkook et Charlie Puth. La collaboration de Jungkook et Charlie Puth a été un énorme succès et les fans ont adoré, que ce soit ARMY ou CPF (fans de Charlie Puth). Le tweet devient viral dans Hollywood News.

Découvrez le tweet de Big Hit Music sur la victoire de BTS aux PCA ici :

BTS ARMY félicite les Bangtan Boys pour leur victoire

Le BTS ARMY a comblé d’amour les membres du BTS et se réjouit de leur victoire. Ils les félicitent tous les sept ainsi que Jungkook et Charlie Puth pour Left and Right. Découvrez leurs tweets ici :

“gauche et droite” de jungkook et charlie puth ont remporté les prix du choix du public pour la meilleure chanson de collaboration de l’année. toutes nos félicitations ?? faire de jungkook le premier soliste de k-pop de l’histoire à gagner aux PCA Notre principal garçon pop ! Si fier de lui ? #Jungkook1stWin pic.twitter.com/oH4u15vJTO ??? Tae Jincember ? (@0610proof_95) 7 décembre 2022

JUNGKOOK est maintenant le PREMIER et UNIQUE soliste de K-pop de l’histoire à avoir remporté le People’s Choice Award #pcas JUNGKOOK A OUVERT LA VOIE#JUNGKOOK # @BTS_twt pic.twitter.com/nV1l9PCmai Daily_JK97 (@Daily_JK97) 7 décembre 2022

BTS est occupé

Pendant ce temps, BTS est actuellement occupé par ses projets solo. Ils ont parlé du chapitre 2 de leur vie dans lequel les Bangtan Boys se concentreraient sur leur carrière individuelle. Il y a des talk-shows, des épisodes de Run BTS et des albums solo alignés. Le dernier était Indigo de RM à sortir. Même le premier épisode de l’émission Suchwita de Min Yoongi, alias Suga, a été abandonné récemment. Voyons ce qu’il y a de plus dans le magasin. En attendant, profitez de ce succès ARMY.