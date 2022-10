BTS : Avant l’enrôlement militaire, Kim Seokjin alias Jin sortira un single solo avec Chris Martin de Coldplay ? [Read Report]

Juste hier, Musique à succès a annoncé que BTS poursuivront leurs tâches militaires. Le label a publié une déclaration officielle à ce sujet. Avant cela, le Garçons Bangtan a dirigé un concert gratuit à Busan afin de faire pencher la balance en faveur de Busan lors de la Exposition universelle 2030. Ce fut un grand succès. Durant BTS encore à venir LIVE au concert de Busan, Kim Seokjin alias Jin a révélé qu’il serait le prochain membre à sortir son album solo qui est un single, après J-Hope. Et maintenant, il y a une mise à jour sur le même. Il semble que Jin collaborera avec Jeu froid avant-coureur Chris Martin.

BTS Jin travaillera avec Chris Martin de Coldplay

Eh bien, Twitter bourdonne actuellement avec les nouvelles de la collaboration de Kim Seokjin et Chris Martin. Et nous sommes sûrs que ça va être une chose énorme dans la section Hollywood News aujourd’hui. Parlant de la collaboration, selon un rapport de TenAsia, le single solo de Jin est un froid offert au chanteur Worldwide Handsome par Coldplay. Eh bien, qui peut oublier qu’il y a environ un an, Chris Martin a offert une guitare à Jin ?

Consultez la dernière publication Instagram de BTS Jin ici :

BTS a collaboré avec Coldplay en 2021 pour My Universe. C’était une collaboration unique en son genre avec un thème spatial qui a touché les cordes du public. Coldplay et BTS ont interprété la chanson lors de divers événements. Depuis la collaboration de BTS et Coldplay, les fans espéraient qu’ils feraient plus de musique ensemble à cause de la façon dont les deux groupes. Lors de la fin du concert BTS Yet To Come LIVE Busan, Jin a révélé qu’il collaborerait avec quelqu’un qu’il admire le plus. Jin a exprimé son respect et son admiration pour Coldplay et Chris Martin. Il n’est pas surprenant qu’il retravaille avec eux.

[Exclusive] Selon Kmedia TenAsia, @BTS_twt Le single solo de Jin serait une chanson offerte par le groupe Coldplay.https://t.co/cnxHxKGQiV pic.twitter.com/OBjBA3O4JX – Graphiques et traductions BTS (@charts_k) 18 octobre 2022

Enrôlement militaire de BTS Jin

Pendant ce temps, le 17 octobre 2022, Big Hit Music a publié une déclaration révélant que Kim Seokjin alias Jin commencera la procédure d’enrôlement militaire d’ici la fin octobre. Il sera le premier membre du BTS à s’enrôler dans l’armée, puis les autres membres du BTS RM, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook suivront après en fonction de leurs horaires. Jin avait demandé un report de l’enrôlement militaire jusqu’en décembre, selon les rapports, il semble qu’il ait retiré la même chose.