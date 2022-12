BTS : Avant l’enrôlement militaire de Kim Seokjin alias Jin, HYBE publie une déclaration sur le rassemblement à l’extérieur du centre de formation ; Les ARMY deviennent émotifs

Dans quelques jours maintenant, Kim Seokjin alias Jin s’enrôlera dans l’armée. La date est le 13 décembre 2022 et à mesure que le jour se rapproche, BTS ARMYs deviennent émotifs. Il y a quelques jours, un article de K-media a révélé cette date qui a finalement été confirmée par le membre le plus âgé de BTS, Jin. Et maintenant, HYBE alias Divertissement à succès ont publié une déclaration concernant l’enrôlement militaire de Jin. Ils ont demandé aux ARMYs de ne pas se rassembler. Dernièrement, les déclarations de Big Hit Music sont devenues un peu comme un cauchemar pour les ARMY. L’enrôlement des membres du BTS est une chose fière mais ils deviennent émotifs. “NOUS VOUS ATTENDONS JIN” et “NOUS T’AIMONS JIN” est à la mode sur Twitter en ce moment.

Big Hit publie une déclaration sur l’enrôlement militaire de Jin

Hollywood News bourdonne avec BTS et leur enrôlement dans l’actualité militaire. Depuis le 17 octobre, HYBE a publié une déclaration, tout le monde redoute le moment et son arrivée. Il y a quelques jours, il a été révélé que Jin s’enrôlerait au centre de formation le 13 décembre. Les ARMYs auraient prévu quelque chose pour Jin, pour lui dire adieu pour le moment. Il est probable que les ARMYs viendraient l’accompagner au centre d’entraînement et à proximité.

HYBE a demandé aux ARMYs de s’abstenir de le faire. La déclaration indique qu’ils n’organiseront aucun événement officiel pour voir Jin partir. La cérémonie d’entrée est quelque chose qui est observée uniquement par le personnel militaire et leurs familles. HYBE a demandé aux ARMYs d’éviter de se rassembler en foule afin de ne pas laisser se produire d’événements imprévus. “nous vous demandons de garder vos paroles réconfortantes de soutien et d’adieu dans vos cœurs”, lit-on dans le communiqué. Consultez la déclaration complète ci-dessous:

ARMY devient émotif

NOUS VOUS ATTENDONS JIN et NOUS VOUS AIMONS JIN sont à la mode sur Twitter. Les ARMYs écrivent des notes émotionnelles en ligne et sont un peu tristes, mais fiers. Découvrez les tweets ici :

Il va ??notre lune va ? Je n’arrête pas de pleurer ? ?? NOUS VOUS ATTENDONS JIN ??#JIN #SEOKJIN https://t.co/X5AjYDDGKY Génie du pain (@Girl_Wid_Luv777) 6 décembre 2022

IL N’Y A PERSONNE D’AUTRE, L’ARMÉE VOUS ATTENDRA, LE SEUL ET UNIQUE BEAU KIM SEOKJIN AU MONDE ? Ce n’est sûrement pas un au revoir mais à bientôt, restez toujours en bonne santé d’ici là ? NOUS VOUS ATTENDONS JIN NOUS T’AIMONS JIN#BTSJIN #L’Astronaute_Jinpic.twitter.com/vE7HrLuvFR zash (@zash_twt) 6 décembre 2022

Nous vous attendrons jin! S’il vous plaît soyez en bonne santé et mangez bien. tae ?? (@7ImEHyung) 6 décembre 2022

NOUS T’AIMONS JIN NOUS VOUS ATTENDRONS JIN https://t.co/cOXuwJzqBE jennydipity | JOUR JIN (@dwenniii) 6 décembre 2022

Même quand je savais que ça allait arriver, je suis toujours triste. Nous t’attendrons, Jin. On t’aime et tu auras plein de câlins de l’armée quand tu reviendras ? B ? ? FIER DE NAMJOON (@TaesAgustMoon) 6 décembre 2022

Je me prépare pour ça mais c’est de plus en plus difficile d’accepter peu importe combien de fois je dis que ça va aller mais mon cœur n’accepte pas. Pls Allah bénisse notre jinnie minnie voyage en toute sécurité et soit avec lui violet u. NOUS VOUS ATTENDONS JIN #JinComeback2024 pic.twitter.com/hQrG1QUnku bts_purpleocen07 (@MuskanBts7) 6 décembre 2022

? Restez fort, en sécurité, en bonne santé et heureux. NOUS T’AIMONS JIN NOUS VOUS ATTENDONS JIN ? Même si c’est dur pour vous, les gars, votre famille et ARMY, je suis sûr que tout ira bien. ? pic.twitter.com/Og7mnCfEh4 UNION MONDIALE SUGA ? (compte fan) (@SugaWWUnion) 6 décembre 2022

Gwencana ?? NOUS T’AIMONS JIN NOUS VOUS ATTENDONS JIN pic.twitter.com/oXtuAkfyv2 Cassie_jk | INDIGO ?? (@Purpleyouzza) 6 décembre 2022

NOUS T’AIMONS JIN NOUS VOUS ATTENDONS JIN 🙁 pic.twitter.com/hLNh3dejZ4 ?????? (@95ll98) 6 décembre 2022

NOUS VOUS ATTENDRONS JIN https://t.co/SxqFmNJJlo bella RICHAAAARLISSON ???? enfant indigo ? (@bellasmochi) 6 décembre 2022

Puissiez-vous être en bonne santé, heureux, en sécurité et au chaud chaque jour mon amour seokjin. Je t’aimerai toujours et serai avec toi pour toujours. Je t’attendrai patiemment. Que cet hiver soit un peu plus chaud pour toi mon amour. J’espère que tout ira bien ? @BTS_twt NOUS T’AIMONS JIN NOUS VOUS ATTENDONS JIN ? ? ? SEMAINE JIN BD ?? (@lynniee_twt) 6 décembre 2022

Jin demande à ARMY de s’abstenir de se rassembler près du centre d’entraînement

Lorsque l’article révélant la date de son enrôlement a fait surface, le membre du BTS Kim Soekjin alias Jin s’est rendu à Weverse et a demandé aux ARMY de ne pas s’approcher du centre d’entraînement pour le voir partir car cela pourrait être dangereux (en raison de la surpopulation). Il souhaitait que les articles n’aient pas fait surface tout en demandant aux ARMYs de rester en sécurité. “ARMÉE, je t’aime”, a-t-il signé.