BTS: Avant le passage de Kim Taehyung en tant que DJ dans une émission de radio, voici 6 GRANDES RÉVÉLATIONS pour vous recharger pour un thé plus intéressant ce soir

Depuis le BTS membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook a annoncé une pause, il y a eu beaucoup d’horaires individuels et personnels de membres du BTS à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Il y a quelques heures à peine, Min Yoongi alias Suga a été photographié à l’aéroport en quittant la Corée du Sud pour son emploi du temps personnel. Le rappeur BTS serait allé au Japon. Et maintenant, un autre membre du BTS fera son apparition. Kim Tae Hyung aka V fera son passage en tant que DJ dans une émission de radio. Et ARMÉEavant d’obtenir quelques scoops plus intéressants de la Exécuter BTS chanteur, voici ses récentes révélations sur Weverse et interviews…

Kim Taehyung révèle l’emplacement de son tatouage

Le chanteur baryton de BTS, Kim Taehyung, a mis la section Hollywood News en émoi avec sa révélation loufoque. Taehyung est connu pour sa nature maladroite et c’est ce qu’il a récemment fait en parlant à ARMY sur Weverse. Nous savons tous à quel point ARMY attend avec impatience que les deux derniers membres de BTS-V et Suga révèlent l’emplacement de leur tatouage d’amitié. Jusqu’à présent, les deux ont juste laissé les ARMYs deviner. Lorsque récemment, une ARMY a demandé à Taetae l’emplacement de son tatouage, il a répondu maladroitement en disant qu’il l’avait fait sur sa fesse gauche !

Kim Taehyung renverse les haricots sur son album

Aussi choquant que cela puisse paraître, ce n’est rien de nouveau à entendre pour les ARMYs, récemment lorsqu’une ARMY a demandé une mise à jour sur son prochain album. Taehyung a partagé qu’il avait récupéré toutes les chansons et qu’il faisait de la nouvelle musique maintenant. Il a révélé que refaire des chansons avait également changé son cycle de sommeil. Il semble qu’il travaille la nuit. Les ARMYs qui attendaient KTH1 devront attendre encore un peu.

Découvrez les photos du photoshoot Vogue de Kim Taehyung ici :

Kim Taehyung parle d’être utilisé par des gens

Récemment, la séance photo et l’interview de Kim Taehyung avec Vogue ont été publiées. Dans l’interview, le singe de l’arbre de Noël a révélé être utilisé par les gens et considéré comme un atout précieux à avoir au lieu d’un ami. Taehyung a révélé avoir été blessé par des personnes qu’il pensait être ses amis tout en ajoutant que ces personnes l’ont rendu plus réservé. Sur une note plus légère, le chanteur de BTS a ajouté qu’il avait beaucoup de bonnes personnes dans sa vie qui le rendaient heureux et le réconfortaient pendant ses difficultés.

Kim Taehyung révèle une soirée d’écoute pour des projets solo

Dans la même interview, Taehyung a également révélé comment les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Jungkook se sont rencontrés et ont écouté leurs projets solo, s’encourageant et se louant mutuellement. La façon dont Taehyung l’a révélé, cela ne ressemblait à rien de moins qu’à une soirée d’écoute parmi les membres du BTS. À quel point cela est cool!

Kim Taehyung sur l’exercice et le golf

Récemment, sur Weverse alors qu’il interagissait avec l’ARMÉE, on a demandé à Kim Taehyung s’il jouait au golf et aussi s’il faisait de l’exercice ou non. Taehyung a partagé qu’il n’avait fait ni l’un ni l’autre. BTS ARMY aime le prodige du golf Kim Taehyung. Quand il s’agit de faire de l’exercice, tout le monde aime aussi la grosse Taetae.

Découvrez les photos de Kim Taehyung à New York ici :

Kim Taehyung à propos de l’absence de Yeontan

Enfin, nous avons appris que Yeontan ne vivait pas avec Taehyung ces jours-ci. Il se trouve qu’une ARMY a demandé une photo avec Yeontan lorsque BTS V interagissait avec les ARMY sur Weverse. Au lieu d’une photo, ARMY a appris que le chien de compagnie bien-aimé de Tae avait été envoyé vivre avec ses parents. Eh bien, c’est donné puisque les garçons sont si souvent occupés par leur emploi du temps.

Kim Taehyung participera à l’émission Starry Night Radio

Maintenant, en venant à l’émission de radio sur laquelle Kim Taehyung alias V de BTS va figurer, on dit qu’il s’agit d’un passage uniquement audio. Il sera tourné au MBC Garden Studio les 27 et 28 septembre. Il sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de MBC. ARMY se prépare à écouter Kim Taehyung. On dit qu’il viendra vivre vers 22h KST (18h30, soir, IST).