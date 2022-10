BTS : Avant l’anniversaire de Jimin et le concert de Yet To Come Busan, le café de son père a été inondé d’ARMY ; les fans sont gaga de l’humilité et de la gentillesse de Park Senior

Les fans de BTS alias ARMY ont voyagé en grand nombre pour le concert de Busan. Comme nous le savons, les garçons pourraient rejoindre l’armée après cela. De nombreux ARMYs ne souhaitaient pas manquer l’expérience de les voir en direct. Le concert de Busan devrait être l’un des plus importants de Corée, et en fait du monde. Les images du bus et du conteneur Yet To Come transportés pour le concert sont devenues virales. Maintenant, Busan est aussi la ville natale de Jimin et Jungkook. Les fans de BTS qui viennent à Busan font une halte au Magnate, qui est le café du père de Jimin. Il semble que les affaires aient été soutenues ces derniers jours.

Le café du père de Jimin, Magnate, est connu pour son prix assez raisonnable à Busan, et la qualité du café est également bonne. Les fans apprécient les lattes, les gâteaux au tiramisu et d’autres trucs.

OMGGGGG JE VENAIS DE RENCONTRER LE PÈRE DE JIMIN ??? Il était au comptoir et s’est présenté et a tendu une poignée de main. Pas de photos avec lui bien sûr. Je lui ai dit que j’aimais Jimin et il m’a répondu que Jimin appa aimait aussi Jimin ?? @BTS_twt #YetToComeTHECITYinBUSAN #HappyJiminDay #YetToComeinBUSAN pic.twitter.com/lp26joJrfx Karla est à Busan ??? (@ TKO1020) 11 octobre 2022

pas bcs je suis complètement obsédé et amoureux et je prends 100 balles pour jimin et son père qui l’ont créé mais tout était si délicieux? comme 10/10 #YetToComeinBUSAN #YetToComeTHECITYinBUSAN #Magnat pic.twitter.com/Z2IKaJ65U5 Rara voit BTS ?? (@BangtanCookie7) 12 octobre 2022

J’AI DIT À JMINS PAPA JUSTE MERCI D’AVOIR ÉLEVÉ JIMIN ET IL M’A SOUDAINEMENT OFFERT SA MAIN À SERRER. J’AI SERRÉ LA MAIN DU PÈRE DE JIMIN JE VEUX MOURIR ???? Rara voit BTS ?? (@BangtanCookie7) 12 octobre 2022

Ici à #Magnat avec ma fille @OT7_Jimin_Biasdégustant un délicieux morceau de tiramisu et de gâteau au lait oreo, les arrosant du meilleur latte que j’ai eu jusqu’à présent en Corée du Sud ??????? pic.twitter.com/hwVGTIywvG Sindmac (@SINDMAC) 11 octobre 2022

Le portrait de Marilyn Monroe accroché dans le café du père de Jimin m’envoie …… semble tellement Andy Warhol (ish) et très chèque. On dirait que c’est un endroit très branché pour sortir avec respect. Je vous envie vraiment les gars .. ? (pas ma photo) pic.twitter.com/BzH5S2XYpE Jesse ? (@Jessy1Jessy0613) 12 octobre 2022

Je suis au MAGNATE Café. Le portrait de Jimin au Louvre est magnifique… Je ne pense pas que le père de Jimin soit là, mais omg, j’aime vraiment les gâteaux et le café ? pic.twitter.com/5LdEuIrkn5 Tala | JIMTOBER (@TalaAlao) 12 octobre 2022

Non seulement je suis heureux pour cette ARMY, mais le choix de mots du père de Jimin est ici. Cette famille doit juste rayonner de chaleur et d’amour. https://t.co/V2rhICPESf LajiHOElala (@ALuARMY) 12 octobre 2022

C’est trop mignon ? Pas étonnant que Jimin ait reçu sa personnalité douce et humble de son papa ? ppl être si chanceux qui a pu rencontrer le père de jimin? https://t.co/3G5r633Ut3 BONNE JOURNÉE JIMIN ? (@My7lovesForever) 11 octobre 2022

BTS se produira ce week-end au concert Yet To Come Busan. L’anniversaire de Jimin est célébré avec des projets partout dans le monde. L’un des maknaes de BTS, Park Jimin est immensément aimé partout.