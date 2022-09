BTS : Au milieu des rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie, la photo de l’ancien BFF Choi Wooshik a été échangée avec le rappeur Blackpink ; L’ARMÉE l’appelle [View Tweets]

BTS membre Kim Tae Hyung et Rose noire membre JennyLes rumeurs de rencontres ont pris une tournure sauvage. Cela fait environ des semaines et les rumeurs ne semblent pas s’éteindre mais continuent d’augmenter. Il y a eu des guerres de fandom entre les fans de BTS, BTS ARMÉE et fans de Blackpink, CLIGNOTE, et il a déjà pris une mauvaise tournure. Un autre membre du BTS Jimin, coup PD et Big Bang membre G-Dragon ont déjà été entraînés dans le même. Twitter regorge de rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie. Aussi, le silence sur HYBE et Divertissement YGa ajouté de l’huile sur le feu au milieu de la bataille de Twitter. Et maintenant, une photo nouvellement éditée a fait surface mais les fans savent déjà que c’est un faux.

Hollywood News : La photo de Taehyung BFF Wooshik échangée avec Jennie

Les rumeurs de rencontres entre le chanteur de BTS Kim Taehyung et l’artiste Blackpink Jennie se sont transformées en un scandale majeur. Les fans sont exaspérés par le massacre des images éditées qui ont fait surface à maintes reprises. Et c’est ce qui s’est passé même maintenant. Un compte au nom @bing18859 sur Twitter a publié une photo qui serait celle de Taehyung et Jennie. Le compte a crédité Gurumi Haribo pour la photo éditée.

Cependant, ARMY n’a pas tardé à appeler le compte pour avoir répandu de fausses choses. La photo est en fait celle de Taehyung et de son meilleur ami Choi Wooshik. Et Wooshik a été échangé avec Jennie par quelqu’un. Les ARMYs ont appelé le compte pour avoir également allégué que la photo avait été éditée par Gurumi Haribo. Découvrez les tweets ci-dessous :

consommes-tu de la drogue ? Gurumi n’a jamais posté ça. Vous avez inventé ça. Quand allez-vous arrêter les gars ? terryaki. (@kthgonebad) 5 septembre 2022

Hahahaha kooko |Mon toi (@Guk_tete) 5 septembre 2022

tu es tellement obsédé par taennie? vous avez même calomnié gurumi pour avoir diffusé cette image, même si vous l’avez éditée par vous-même ewhh u dégoûtant chaa ? (@lesyeuxdchacha) 5 septembre 2022

Tellement désespéré. Concentrez-vous sur des choses plus importantes. pic.twitter.com/RtD5ERl9qe E (@éthanoltorch) 5 septembre 2022

Arrêter maintenant. Soit gurumi a posté cela, soit n’arrête pas de parler de cette fille, c’est pareil, elle a également édité des photos d’eux. Quelle est la différence? Au lieu de dire qu’elle n’a pas posté quelque chose comme ça, ignorez simplement et passez à autre chose Jella (@Jella897911741) 5 septembre 2022

Il n’a jamais posté cette photo, lol Essayez plus, bae.??? Hippie (@ Hippie3724) 5 septembre 2022

Guru n’a jamais posté cette merde. Où veux-tu en venir ? Démystifier Taennie et avoir de l’attention ? Ma douce enfant : tu es 1000 ans trop tard. Pardon 🙂 Chrysa (@BibiCha74403681) 5 septembre 2022

son Twitter est parti lmfao. Il n’a jamais posté ça. Pourquoi as-tu si peur que taehyung sorte avec Jennie ?? fatme. (@hannirin) 5 septembre 2022

Aucun gurumi n’a jamais fait ça. Tu es un mauvais liseur fatme. (@hannirin) 5 septembre 2022

Vous avez oublié de modifier le tweet pic.twitter.com/T7who9QBoz . (@nweerblwi) 5 septembre 2022

Vous modifiez vous-même cette image miew (@iamahmiew) 5 septembre 2022

Menteur. C’est la photo originale pic.twitter.com/jfzz2pSYcI kaizen (@outrozee) 5 septembre 2022

Il n’a jamais posté ce u dmbo Nous sommes passés à autre chose et ici tkkrs qui ne sera jamais réel encore en train d’éditer sh t pour prouver 0 points Grandir les enfants rRlm MRD (@mlkjnk1) 5 septembre 2022

Blinks et ARMY dans une guerre sur Twitter

Comme indiqué précédemment, G Dragon, qui serait l’ancienne flamme de Jennie, a également été entraîné dans l’affaire. Plus tard, Jimin a été lié au mentor de BTS, Bang PD alias Bang Sihyuk. Les hashtags étaient à la mode et les ARMY étaient furieux contre les autres ARMY qui ont laissé Jimin être entraîné dans l’affaire. Tout tourne mal en ligne, surtout parce que HYBE et YG Entertainment sont tous deux restés silencieux à ce sujet.