BTS : Au milieu des rumeurs de rencontres avec Kim Taehyung-Jennie, le père de l’ancien fait une apparition publique alors qu’il décroche un prix pour son fils [Report]

Kim Taehyung alias V de BTS fait l’actualité et comment. Il était à New York pour quelques jours. Il semble qu’il était allé pour une séance photo Vogue. En laissant cela, les gros titres ont été dominés par les photos divulguées du soi-disant rappeur Blackpink Jennie Kim et lui. Sur les photos, on peut voir les deux poser pour des selfies. Jusqu’à présent, il n’y a aucune confirmation des agences de l’un ou l’autre des deux artistes, ce qui a laissé les gens se demander s’il s’agissait réellement de fuites réelles et non de fausses fuites. Le compte a soutenu qu’il s’agissait de photos authentiques. La rappeuse Blackpink Jennie Kim était aux États-Unis pour les VMA. Les deux sont mamans et n’ont pas l’air déconcertés par le tapage.

Entre-temps, Kim Taehyung, membre du BTS, a reçu une plaque de félicitations spéciale des autorités de la ville de Goyang. Le maire a annoncé une plaque de mérite pour les personnes qui ont payé leurs impôts à temps et ont contribué à la croissance financière et économique de la ville. Quelques personnes ont reçu les prix et Kim Taehyung en fait partie. Comme nous ne pouvions être présents personnellement pour récupérer la plaque, son père l’a reçue pour lui. Les photos de Kim Senior font le tour des réseaux sociaux. Les fans ont également suivi le Model Citizen V après cette annonce.

Mon mari et mon beau-père ont l’air si élégants. Fiers de faire partie de leur fam ? MODÈLE CITOYEN V CONTRIBUABLE KIM TAEHYUNG NOUS SOMMES FIERS DE VOUS TAEHYUNG https://t.co/4ix8Ad0GLG Healthywealthyhappy (@stuck_with_V) 1er septembre 2022

Tellement humble et responsable. Une des quelques millions de raisons pour lesquelles nous l’aimons. Si heureux que son père ait pu accepter le prix ? CONTRIBUABLE KIM TAEHYUNG MODÈLE CITOYEN V https://t.co/9lPIGqkoEL Trin?TK (@Trin_tk_side) 1er septembre 2022

Tae’a père, tu es un si grand père pour élever un si GRAND FILS ! Tae vous aime tellement et vous prend comme modèle qui en dit assez sur la façon dont vous êtes un père incroyable. Tout l’amour de Kths pour toi ??. MODÈLE CITOYEN V CONTRIBUABLE KIM TAEHYUNG NOUS SOMMES FIERS DE VOUS TAEHYUNG https://t.co/k0sR4RePCY KINGTAEHYUNG (@taehyungthegem) 1er septembre 2022

Kim Taehyung, membre du BTS, est un résident de Séoul alors que sa ville natale est Daegu. Goyang est une ville satellite de Séoul. C’est dans la province de Gyeonggi. Le chanteur est occupé à préparer son premier album solo KTH1. Kim Taehyung alias V est l’une des idoles les plus populaires en Corée et dans le monde. Les membres du BTS sont de grands citoyens et ceci n’est qu’un autre exemple.