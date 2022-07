BTS arrive à Disney dans le cadre d’un important contrat de streaming

Dans une annonce partagée pour la première fois avec CNN Business, le géant du divertissement a déclaré lundi qu’il ajouterait de nouvelles émissions originales mettant en vedette des membres du groupe pop sud-coréen à Disney +.

Cela se traduira par cinq nouveaux titres avec HYBE, la société de gestion de BTS. L’entreprise était auparavant connue sous le nom de Big Hit Entertainment.

Au moins deux des nouveaux titres seront tournés avec l’ensemble du groupe, dont un concert spécial enregistré à Los Angeles et une série documentaire sur les coulisses. Disney s’attend à ce que ce dernier fasse ses débuts l’année prochaine.

Dans un message vidéo enregistré partagé avec CNN Business, le groupe a déclaré qu’il avait hâte de montrer aux fans “un côté plus proche et plus personnel de nous”.