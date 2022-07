BTS ARMY trébuche sur Taehyung et Yoongi alias TaeGi se liant à propos de la nourriture au milieu des rumeurs selon lesquelles Suga et V se rendraient au Japon

BTS membres – Taehyung, Suga, RM, Jin, J-Hope, Jiminet Jungkook, font l’actualité tous les jours pour diverses raisons. Que ce soit pour leurs morceaux solo ou leurs projets de groupe et plus encore, BTS a peut-être fait une pause, mais cela semble moins une pause. Après que J-Hope a époustouflé tout le monde avec ses extensions de cheveux sur la couverture de W Korea et gagné les cœurs avec son teaser Arson, BTS V alias Kim Tae Hyung et Suga alias Min Yoongi ont fait la une des journaux. Et c’est pour la vidéo la plus adorable de Tae Gi obligation! Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Taehyung et Suga se rendraient au Japon.

Taehyung-Suga alias TaeGi quitte l’armée en trébuchant

Ainsi, une vidéo de BTS alias Bangtan Boys – Taehyung et Suga devient virale. Une ARMY avait partagé une vidéo éditée dans laquelle les deux membres du groupe de garçons le plus populaire sont vus se liant autour de la nourriture. Suga et Taehyung sont vus se nourrir et partager de la nourriture. C’est l’une des vidéos les plus émouvantes de tous les temps. Dans l’un des clips qui ont été compilés par le BTS ARMY, nous pouvons voir Suga donner le plus gros morceau de nourriture. Regardez la vidéo ici:

Les taegi stans sont si faibles, montrez-leur simplement que yoongi et taehyung se nourrissent si tendrement et ils commenceront à sangloter pic.twitter.com/DrNOzvO7O6 jejuliallgreen ?? semi ia (@taeginjske_lion) 13 juillet 2022

BTS ARMY douche l’amour sur TaeGi

BTS ARMY trébuche actuellement sur le lien entre Suga et Taehyung. La vidéo devient virale et tout le monde s’effondre sur la façon dont Taehyung et Suga se nourrissent et veillent l’un sur l’autre. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Suga et V alias Min Yoongi et Kim Taehyung se rendraient au Japon. Alors que certains spéculent qu’ils sont déjà au Japon tandis que d’autres se demandent quand ils vont voler et pour quoi faire ? Découvrez les réactions ici :

C’est la façon dont Yoongi lui a donné le plus gros morceau pour moi ton ami en ligne mechi (@urfriendmechi) 14 juillet 2022

Ok je sanglote ? Et alors? BoraTae123 (@mochalattae_123) 14 juillet 2022

Chez Daegu Brother ??? Un . (@rose_jemini1310) 14 juillet 2022

Mes préjugés ?????? Lizzy (@Elizabeth_0530) 14 juillet 2022

Il donne de gros morceaux à Tae ? ?? pic.twitter.com/5ZrbV8Mk8R ??~???? (@yipee_7) 14 juillet 2022

Sanglotant complètement à ces deux-là, Tysm ?? Min Yirby (@minyirby) 14 juillet 2022

alors se nourrir est toujours aussi doux ??? bts les plus fruités DANS LA BOÎTE ?? (@tanniesproof) 14 juillet 2022

???? Je vais pleurer… Taegi https://t.co/e0jBbv39XK ApoBangPo – JackInTheBox (@Yoonminkook_OT7) 14 juillet 2022

c’est moi, je suis taegi stan. ok mais le dernier clip quand yoongi donne tae le plus gros morceau je pleure https://t.co/3eEJNwcJIG télékathy ? (@agustvworld) 14 juillet 2022

Taegi est allé au Japon pour assister à une cérémonie de remise de prix ? C’est une nouvelle confirmée ? Je veux dire que leur emploi du temps est privé, n’est-ce pas ? Bts c’est l’amour (@Btsislo44019636) 14 juillet 2022

Taegui ?? Japon?? Est-ce vraiment vrai ?? https://t.co/IQcjxfYL6x ? (@luv_bangtanbois) 14 juillet 2022

Qui a dit Taegi au Japon ? la jungoologie dans la boite ? (@purplearmypage) 14 juillet 2022

Wdym taegi sont au Japon et où est Kook ?? Quoi…quand…comment…? ?dans le ?…moi dans ? (@gloss_077) 14 juillet 2022

Le lien entre Taehyung et Suga

Taehyung et Suga sont tous deux des enfants de Daegu. Ils ont un lien très Tom-Jerry-ish. Suga n’est pas le genre le plus collant physiquement tandis que Taehyung comble ses affections de gestes physiques tels que des câlins, se tenant la main, des coups de menton et plus encore. Il y a une idée fausse selon laquelle ils ne s’entendent pas, mais la vidéo ci-dessus prouve le contraire.

Les projets solo de Suga

Suga travaille sur quelque chose mais il n’y a pas encore de détails. Il est du genre surprenant. Lors du dîner Festa, Jungkook a cependant confirmé que Suga travaillait sur quelque chose. De plus, il y a un indice sur le fait que Suga travaille avec Jimin sur un projet. Rien n’a encore été confirmé.

Les projets solo de Taehyung

Taetae sera vu en train de créer des liens avec son équipe Wooga – Park Seojoon, Peakboy, Park Hyunsik et Choi Woo Shik dans le Friendcation pour In The Soop. Les teasers et affiches de In The Soop Friendcation sont déjà sortis. In The Soop Friendcation sera diffusé sur Disney Plus Hotstar à partir du 22 janvier, tous les vendredis à 23 h 00 KST. Il y aura quatre épisodes de In The Soop Friendcation. Il travaille également sur son album. Taehyung dans son drive vlog avait révélé qu’il avait gratté beaucoup de ses chansons parce qu’il estimait qu’elles n’étaient pas assez bonnes.

Pendant ce temps, il y a des rumeurs selon lesquelles Taehyung et Suga s’envoleront bientôt pour le Japon. Cependant, rien n’a été confirmé. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Jungkook s’envolerait vers les États-Unis pour un horaire.