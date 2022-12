BTS: ARMY tendances #SpotifyCorrupt après que Jungkook perd le titre de soliste K-Pop le plus écouté en 2022 heures après avoir été reconnu par la plateforme

BTS ARMY fulmine avec Spotify. Hier, Jungkook a été déclaré soliste de K-Pop le plus écouté avec plus de 600 millions de flux sur Spotify. BTS était le groupe K-Pop le plus écouté tandis que Kim Taehyung alias V’s OST Christmas Tree est devenu l’OST coréen le plus écouté sur la plateforme de streaming musical. Quelques heures après la publication de ces résultats, BTS ARMY a eu un choc. La plate-forme a déclaré qu’il y avait eu quelques changements et il a été annoncé que Lalisa de Blackpink était la soliste de K-Pop la plus écoutée. Cela a rendu BTS ARMY fou. Eh bien, il est arrivé que toutes les collaborations de BTS et des garçons aient été retirées de la liste.

Cela signifie que les flux de chansons comme Bad Decisions, Left and Right, My Universe, That That ne sont pas comptés. Cela a affecté le nombre de Jungkook. BTS ARMY a remarqué que seules les collaborations de BTS sont concernées. Le pire hit est SUGA dont la chanson That That est un hit mondial. Il a écrit, composé et présenté dans le chartbuster de PSY et retirer son nom semble presque carrément injuste. BTS ARMY estime que s’il s’agit de flux maximum (avec des collaborations), il s’agit sans aucun doute de Jungkook, et J-Hope détient le record de l’artiste avec des crédits principaux. On le sait, son album Jack In The Box est sorti cette année. Une grande partie de la colère a été dirigée contre Jeremy Erlich, responsable mondial de la musique.

@Spotify @SpotifyCares Nous attendons votre explication sur la raison pour laquelle vous avez supprimé “Left and Right” de Jungkook et “My Universe” de BTS sur Spotify Wrapped cette année. Les deux chansons sont également les leurs.#SPOTIFYCORRUPT ?????? ???????????? (@Geekgirl2719) 2 décembre 2022

Je suis fou de rage à quel point yg veut que ce soit évident… nous savons que vous avez signé ces chèques pour Jeremy. J’espère sincèrement que vous brûlerez tous en enfer#SpotifyCorrupt Jan Fan Account (REST) ​​(@luv_4Joon) 2 décembre 2022

Où est votre crédibilité @Spotify @spotifycharts @SpotifyKR ? Vous avez divulgué DREAMERS avant sa sortie officielle, un filtrage élevé pour éviter qu’il ne fasse ses débuts au n ° 1 et supprime maintenant sans vergogne les flux de Left and Right sous Jungkook ainsi que My Universe pour BTS. #SpotifyCorrupt ! Kary (@thsgv_) 2 décembre 2022

#SpotifyCorrupt si nous allons supprimer les flux de collaborations de chaque artiste, ce devrait être J-hope qui est le soliste de k-pop le plus écouté Mais Spotify n’a pas supprimé les flux des collaborations de Lisa, juste pour qu’elle puisse être n°1 Comme le favoritisme flagrant et le sabotage ici Min Galaxier7 ? RM ? INDIGO ? Aujourd’hui ? (@Muteebasabri03) 2 décembre 2022

Nous devons voir si Spotify donne une explication détaillée de ce qui s’est passé. S’il ne s’agit que d’une erreur de calcul, c’est assez embarrassant. Les groupes K-Pop BTS et Blackpink ont ​​tous deux d’immenses bases de fans, et les fans ont à cœur leurs succès favoris. Sans oublier que ce sont les fans qui soutiennent la musique de tout leur cœur.