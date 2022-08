BTS ARMY tend “JUNGKOOK CAME HOME” alors qu’il revient sur Instagram pour faire l’éloge du concert Lollapalooza de J-Hope [View Tweets]

BTS membre Jungkook alias Jeon Jungkook est à la mode sur Twitter en ce moment. Et c’est parce qu’il a enfin mis fin à la sécheresse d’Instagram. Jungkook a commenté J-HopeLe post de concert super réussi de Lollapalooza qu’il a partagé sur sa poignée Instagram. Jungkook a félicité son hyung pour le super show du concert de Chicago. J-Hope l’a vraiment tué au Lollapalooza et ARMY étaient venus en grand nombre pour le concert des rappeurs BTS. Jungkook a finalement encouragé son hyung en commentant son message. BTS ARMÉE est à la mode JUNGKOOK EST RENTRÉ À LA MAISON sur Twitter.

Jungkook commente le message de J-Hope

J-Hope alias Jung Hoseok a partagé quelques clichés francs de lui-même du concert de Lollapalooza et a écrit une note sincère remerciant tous ceux qui ont été associés à la réalisation de son acte. Hoseok avait dit qu’il était très nerveux et avait l’impression de jouer pendant plus d’une heure sans aucun des membres du groupe. Il appelait cela un rêve rempli d’effroi. J-Hope a également remercié ses amis qui sont venus le soutenir – Becky G et Jimin au concert de Lollapalooza. Il a également remercié les ARMYs de l’avoir rendu si mémorable pour lui. Depuis l’annonce de leur carrière solo, les fans ont vu les garçons s’encourager les uns les autres. Mais cette fois, Jimin était le seul membre présent. Bien qu’il ait fourni l’énergie du reste des membres. Nous parions que le reste des membres auraient eu des horaires à cause desquels ils n’ont pas assisté au concert. Et maintenant, Jungkook alias Jeon Jungkook a apporté son soutien à son hyung en commentant son message. Lorsqu’il est vaguement traduit, le commentaire du hitmaker gauche et droit se lit comme suit : “Vous êtes génial / Cool J-Hope.” Découvrez le post de Hobi et le commentaire de Jungkook ci-dessous :

Les ARMYs s’effondrent sur Twitter alors que Jungkook revient sur Instagram

Jungkook et J-Hope sont actuellement à la mode dans Nouvelles d’Hollywood. Dès que Jungkook a commenté le message de Hobi, les ARMY sont devenus fous sur Twitter. Eh bien, cela fait des lustres que Jungkook n’a pas été en ligne, interagissant avec les ARMYs. Jungkook de BTS était super actif jusqu’à il y a quelques mois. Jungkook mènerait des AMA sur Instagram et répondrait également. Je suppose qu’il est occupé à travailler très dur sur son projet solo. Quoi qu’il en soit, découvrez la réaction de BTS ARMY à son retour sur Instagram ici :

Pendant ce temps, J-Hope et Jimin sont toujours en Amérique. J-Hope a conquis beaucoup de cœurs avec son concert et l’album Jack In The Box. Désormais, les projets solo de RM, Jin, Jimin, Taehyung, Suga et Jungkook sont attendus.