BTS ARMY s’inquiète pour Jungkook alors qu’une fille marocaine partage une vidéo de la magie noire sur Golden Maknae

BTS membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook sont les membres du groupe de garçons les plus aimés en ce moment. Leurs fans, appelés ARMYs, forment le plus grand fandom au monde et ils sont sacrément protecteurs envers le Garçons Bangtan. Et dernièrement dans les médias, il a été rapporté que les Bangtan Boys étaient menacés par des inconnus. Et il y a à peine quelques heures, il est apparu que le Maknae doré de BTS, Jungkook est également sous une sorte de menace. BTS ARMÉE est très inquiet pour le plus jeune membre.

Hollywood News : Jungkook menacé de magie noire

Des vidéos et des tweets sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Une fille qui serait originaire du Maroc aurait pratiqué la magie noire sur le plus jeune membre du BTS, Jeon Jungkook. Elle avait un compte sur Tiktok et partageait des vidéos et des photos de Jungkook. Ils étaient tous effrayants et édités de manière à détourner les yeux en un instant. La vidéo devient virale.

BTS ARMY s’inquiète pour Jungkook

Les vidéos et les images sont sanglantes et naturellement, cela inquiète ARMY. BTS ARMY prie pour Jungkook ainsi que pour les autres Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin et Taehyung. Ils écrivent au HYBE et ont exhorté les autres ARMYs à garder les garçons dans leurs prières. Il y a eu des mises à jour indiquant que la mère de la fille qui pratiquait la magie noire a été contactée et mise en garde contre les actes de sa fille. Il n’y a eu aucune confirmation quant à la raison pour laquelle la magie noire est pratiquée, mais il y a eu un buzz en ligne indiquant que la fille ne veut pas que Jungkook sorte avec qui que ce soit. Découvrez les tweets ici :

Je suis ici une fois de plus pour informer que quelqu’un fait de la magie noire sur jungkook, veuillez prendre des mesures immédiates car la magie noire n’est pas une petite chose, veuillez agir s’il vous plaît @bts_bighit @BIGHIT_MUSIC @HYBEOFFICIALtwt @HYBEINSIGHTtwt Bhavana Shree (@BhavanaShree15) 28 août 2022

Comme je ne sais même pas comment quelqu’un peut être aussi sans cœur, comme si vous ne les aimez pas, ne pensez pas à eux, mais bien sûr, elle doit être une salope et faire de la magie noire sur jungkook et certains a ##des trous doit traverser des menaces stupides, n’est-ce pas ? Mishal (@ItsMishalHere) 28 août 2022

Que se passe-t-il les armées ! Jimin et Taehyung reçoivent tellement de méchancetés et certains idiots font de la magie noire sur jungkook ? Qu’est-il arrivé à ce fandom ? Nous devons sauver nos rois !!! Lutte!!!! pic.twitter.com/4RaX77KMii mamuniiiiiii? (@kalyain_b) 28 août 2022

Je veux vous dire armée et hybye que certaines filles font de la magie noire sur Jungkook et Taehyung et elles font aussi des vidéos et publient sur TikTok La société BigHit et Army plzz prennent des mesures extrêmes sur ces vidéos effrayantes plz Army and BigHit entertainment C’est trop ??? pic.twitter.com/xUHtDoH5JT BTSarmy 4 ?? (@RizwanSareen) 28 août 2022

Taehyung ah… avez-vous vu une des vidéos sur tik tok dans laquelle elle veut faire de la magie noire envers vous, Jimin et Jungkook… s’il vous plaît restez en sécurité les gars… certaines armées sont vraiment inquiètes… Acp V ??? (@ACPVAITHES) 28 août 2022

BONJOUR ? JE SUIS UNE ARMÉE ET J’ÉCRIS CE POSTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE NOS GARÇONS. COMME NOUS SAVONS TOUS MAINTENANT QUE LES MEMBRES V ET JIMIN RECOIVENT DES MENACES DE MORT. UN FAN FOU EST CONFIRMÉ POUR FAIRE DE LA MAGIE NOIRE ET DES CHOSES ABSOLUES SUR JUNGKOOK. CECI EST INACCEPTABLE. VEUILLEZ PRENDRE DES ACTIONS JURIDIQUES Btsarmy (@Btsarmy17660366) 27 août 2022

Ce compte fait une magie noire à jungkook, et elle partage des modifications effrayantes à son sujet sur tiktok, Assurez-vous de signaler son compte pour la sécurité de jungkook, c’est une situation grave à laquelle nous devons faire face avant qu’il ne soit trop tard, rappelez-vous que jk est un humain et pas seulement une idole ?? pic.twitter.com/JbS1TWfLTV Inès (@irisisnotgayyy) 22 août 2022

Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens de nos jours ? faire de la magie noire sur Jungkook Alex ? (@7Diorsprnt) 25 août 2022

Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens en font tout un plat, ce n’est pas comme si quelque chose allait arriver à Jungkook parce que quelqu’un a fait un rituel, la magie noire n’existe même pas ? pic.twitter.com/fYofK3dhEF ajax ? (@i9704s) 25 août 2022

Salut big hitMusic Venant de toi, il y a une fille qui fait de la magie noire sur Jungkook et Jimin sur Tik Tok. Nous avons peur pour eux, nous vous demandons donc de vous renseigner et d’arrêter cela. Nom de la chaîne féminine : bunkooks2uus Elle a aussi une autre chaîne appelée : bunkooks @BIGHIT_MUSIC ? (@nZeXNmS4KwdybyJ) 23 août 2022

Cette fille qui fait de la magie noire sur jungkook et taehyung et Jimin plz lui signale le compte ????????????? s’il vous plaît, signalez-lui le compte ??? pic.twitter.com/EdiRCHmcrW ? TS ? (@btsarmygirl990) 25 août 2022

Signalez ces comptes sur TikTok, ils font de la magie noire à jungkook jimin taehyung lisa Woojin pic.twitter.com/9b0hLRYkW7 Kookie Hyung (@KookieH44448675) 26 août 2022

Pendant ce temps, Jungkook a quitté Instagram et d’autres sites de réseautage. Il semble travailler très dur sur son projet solo. il y avait eu du buzz sur les collaborations de Jungkook avec d’autres artistes mais attendons toute annonce officielle.