BTS ARMY sent que Kim Taehyung alias V a inspiré le style du chorégraphe du concurrent Niti Taylor de Jhalak Dikhhla Jaa 10 [View Reactions]

Garçons Bangtan RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont été des icônes mondiales non seulement pour leur musique, leur maladresse et leur charme, mais aussi pour leurs processus de pensée et leurs styles. À chaque fois BTS les membres sont repérés, les BTS ARMÉE passe en mode Sherlock et déterre des informations sur leurs tenues. En fait, il existe des poignées dédiées sur les réseaux sociaux qui mettent spécifiquement à jour les informations sur toutes les tenues que BTS porte. Et maintenant, ARMY a découvert que Jhalak Dikhhla Jaa 10 concurrent Chez Niti Taylor chorégraphe Akash Thapale style de est très proche de celui de Kim Tae Hyung alias BTS V.

Rencontrez Akash Thapa, ARMY sent que son style est inspiré de BTS V

Récemment, lors de la grande soirée de lancement de Jhalak Dikhhla Jaa 10, avec toute la liste des candidats, des chorégraphes ont également été révélés. Le chorégraphe de Niti Taylor est Akash Thapa, danseur et chorégraphe. Et après avoir été présenté, Desi BTS ARMY était assez intrigué par sa mode. Il y a quelques photos d’Akash sur lesquelles les ARMYs ont laissé des commentaires selon lesquels son look est similaire à celui de BTS V ou qu’Akash leur rappelle Taehyung. Découvrez ce post d’Akash Thapa dans un gilet pull vert et une chemise blanche.

La fiche style d’Akash Thapa inspirée de Kim Taehyung ?

Les déclarations de mode de Kim Taehyung font souvent la une des journaux Nouvelles d’Hollywood. Et après avoir rencontré les ARMYs, ils ont trouvé les photos d’Akash, ils ont trouvé plus de photos dans lesquelles ils pensaient que son style était similaire à celui de BTS V. Découvrez quelques-uns des messages sur lesquels les ARMYs ont laissé des commentaires ici :

Pour les non-initiés, Akash Thapa avait participé à Super Dancer 2. Il a atteint le TOP 4. Akash a conquis beaucoup de cœurs avec ses capacités de danseur. Il est également très populaire sur Instagram. Il n’a que 18 ans. Ailleurs, dans les nouvelles de BTS, BTS V alias Kim Taehyung est à New York. Il travaille avec Vogue Magazine. Les rapports indiquent que V va travailler sur une séance photo. ARMY est très excité à propos de la même chose.

Jhalak Dikhhla Jaa 10 sera diffusé le 3 septembre 2022.