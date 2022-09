BTS ARMY se souvient avec émotion du rappeur Coolio de Gangsta’s Paradise alors qu’il décède à 59 ans [Read Tweets]

C’est un triste jour pour BTS ARMY. Le rappeur de la côte ouest Coolio n’est plus. Il est décédé à 59 ans. Alors que les mélomanes le connaissent pour le hit Gangsta’s Paradise qui faisait partie du film Dangerous Minds (1995), il a été le mentor des jeunes BTS lorsqu’ils ont fait l’émission de téléréalité, American Hustle Life. Le spectacle a été réalisé par une société coréenne et les garçons ont dû impressionner leurs mentors américains. L’équipe était dirigée par Coolio. Son décès a été confirmé par son manager et ami de longue date, Jarez Posey à l’AFP mais il n’a pas mentionné la raison exacte. On soupçonne qu’il s’agit d’une crise cardiaque. Le vrai nom de Coolio était Artis Leon Ivey Jr.

Il semble qu’il ait été retrouvé dans un état inconscient dans la salle de bain de la maison d’un ami, comme le rapporte TMZ. Coolio a commencé sa carrière en Californie à la fin des années 80 mais est devenu une sensation mondiale avec sa chanson, Gangsta’s Paradise. Il a remporté les Grammy Awards en 1996 pour la meilleure chanson solo de rap. Coolio était un mentor strict sur American Hustle Life, mais les garçons ont beaucoup appris de son équipe et de Coolio. BTS ARMY adresse ses condoléances aux fans de la légende alors qu’ils se remémorent les moments de Coolio avec les garçons. Jetez un œil aux tweets…

Rest In Peace Coolio ton nom sera toujours ancré dans le hiphop, et merci d’être là pour les Tannies depuis le début ? pic.twitter.com/o9RMoDncMM (Semi-ia) FLO & Megan de BIitzz?? (@yoongisgunner) 29 septembre 2022

Triste noticia, se ha reportado el fallecimiento de “Coolio”, uno de los raperos ms destacados de los a os 90’s. Su canci n “Gangsta’s Paradise” se convirti en el himno de toda una generaci n. Descansa en paz. ? pic.twitter.com/KryrTkTDYQ Rétro années 80 et 90 (@80s_y_90s) 29 septembre 2022

“La chose la plus importante, continuez à pomper votre cœur. Restez dédié à votre artisanat, restez dédié à votre vie. Donc, si la musique est votre vie, vous devez y être très dévoué, … Faites-le parce que vous l’aimez .” 140713, les conseils de Coolio à @BTS_twt Dans American Hustle Life pic.twitter.com/IWsRFN2QbZ archives de citations bts | thèse (@btsqtsarchive) 29 septembre 2022

Vous ne pouvez pas vous en empêcher, ce n’est pas comme si les ARMYs incluaient toujours BTS sans raison, mais coolio joue un rôle important dans BTS. Peut-être ne le saviez-vous pas ? Alors vas-y Mahito ? (@HersheyShadow09) 29 septembre 2022

Merci d’avoir montré de l’amour à BTS Repose en paix Coolio ? pic.twitter.com/n7xUb51kEZ OT7 VOUS CONNAISSEZ BTS ???? (@OT7_06_13) 29 septembre 2022

Les Tannies sont maintenant occupés pour le concert de Busan. Ils se sont entraînés dur pour la même chose. Les membres ont aussi des projets solo. Jimin travaille dur sur son album, tandis que Min Yoongi alias SUGA est au Japon pour un match de basket de célébrités. Bangtan Boys a très bien appris toutes les leçons de Coolio. Nous adressons nos condoléances à la famille et aux amis du rappeur.