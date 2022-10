BTS ARMY se rassemble pour regarder le concert en direct de Yet to Come à Busan et célèbre l’anniversaire de Jimin à Delhi

Le samedi 15 octobre, Jin, Suga, Jimin, V, J-Hope, RM et Jungkook de BTS ont brûlé la scène avec leur performance puissante en livrant 20 chansons dont Spring Day, Dynamite et Save me at Yet to Come in Concert en direct de Bushan. Pendant ce temps, environ 150 fans de BTS se sont réunis pour regarder le concert en direct à Delhi.

L’événement a été organisé par Aesthetics of BTS dans un hôtel de Karol Bagh, Delhi. BTS ARMY a non seulement regardé le concert en direct ensemble, mais a également célébré l’anniversaire de Jimin en coupant le gâteau et en donnant de l’argent pour l’éducation des filles. Les vidéos et photos de l’événement deviennent virales sur les réseaux sociaux.





Partageant les vidéos et les photos, les organisateurs Tulip et Pranavy ont écrit : « Cher BTS, nous serons avec vous pour le reste de notre vie. Merci aux 150 armées qui nous ont rejoints à Delhi pour assister au concert historique “Yet To Come LIVE Busan” (qui a été regardé en direct par plus de 50 millions de personnes dans le monde et plus de 100 000 hors ligne à Busan). Sans parler de l’énorme soutien que nous avons reçu pour renforcer notre collecte de fonds pour l’éducation des filles pour l’anniversaire de Jimin (lien dans la bio si vous souhaitez faire un don).





Ils ont ajouté: “Pour résumer, nous avons célébré l’anniversaire de Jimin et ce concert en direct d’amajin avec vous tous et nous nous sommes beaucoup amusés à vous accueillir avec 2 gâteaux, des cadeaux, des bannières de concert et beaucoup d’amour. Un grand bravo aux stands de marchandises qui nous ont apporté toute la marchandise cool hier : @sonalimakestuff @_the_kstore_ @daechwita.dynasty @thebangtanstuff @thetinyflies. Nous espérons que vous continuerez à soutenir cette page, nos projets caritatifs pour BTS et nos futurs événements. C’est Tulip & Pranavy, et nous vous reverrons en décembre.

En s’adressant à DNA, Pranavy, qui était l’un des organisateurs de l’événement, a déclaré: «Chaque anniversaire, nous essayons de faire une sorte de projet caritatif et de redonner à la société d’une manière ou d’une autre. Nous avons déjà planté environ 500 arbres et plus le jour de l’anniversaire de RM en septembre. Et cette fois, nous collectons des fonds pour l’éducation des filles.

Pendant ce temps, Tulip a déclaré: «Nous espérons que les personnes qui ont assisté à notre événement se sont bien amusées. Nous organisons ces événements parce qu’ils sont amusants et nous maintiennent (BTS ARMY) engagés. L’un des fans de BTS qui a assisté à l’événement a déclaré: «Cet événement était tellement magique et magnifique. J’attends avec impatience d’autres événements et je reviendrai certainement la prochaine fois aussi. Merci beaucoup de m’avoir donné le mouvement le plus heureux de ma vieeeee. Je suis toujours làeeee boraheeee.

Le deuxième a mentionné: “J’ai vécu quelque chose comme ça pour la première fois de ma vie: (… c’était vraiment le paradis … j’attends avec impatience d’autres événements comme ceux-ci pour vous rencontrer les gars. borahae armyy.”

La troisième personne a déclaré: “L’événement était tellement amusant et bien organisé … littéralement rien à quoi je puisse penser qui n’ait été fait à la perfection … Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure façon de regarder le concert.”