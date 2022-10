BTS ARMY se rassemble pour donner un GRAND accueil à Jin en Argentine; aéroport éclairé en violet [Watch]

Tous BTS ARMÉE a hâte de regarder BTS membre Kim Seokjin alias Jin gagne des cœurs aux côtés Jeu froid lors de leur tournée mondiale en Argentine. Et le membre le plus âgé du BTS, Jin, est déjà parti pour Argentine il y a quelques heures. Il s’agit d’un voyage d’environ 40 heures et Kim Seokjin atterrira dans un certain temps. Et devine quoi? Les images et les clips de l’aéroport d’Argentine deviennent viraux sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y a beaucoup de battage médiatique à propos de Jin‘s concert et les gens attendent de le voir dans de longues files d’attente. Oui, tu l’as bien lu!

BTS: ARMY se rassemble pour accueillir Jin en Argentine

Comme indiqué précédemment, c’est Chris Martin, leader de Coldplay, qui a approché Jin avec une offre de jouer The Astronaut avec eux en Argentine avant qu’il ne s’en aille pendant un certain temps. Le membre le plus âgé de BTS, Kim Seokjin, a accepté avec plaisir. Il a décollé avec la peluche de Wootteo, le personnage qu’il a créé pour promouvoir The Astronaut, qui est son premier single après l’annonce de BTS se concentrant un peu plus sur leur carrière solo sans bloquer les activités du groupe. Les fans de Jin attendaient de le voir et de l’accueillir.

Des clips vidéo de l’aéroport argentin éclairé en violet à cause des ARMY deviennent viraux. Il y a beaucoup de précipitation à l’extérieur de la zone d’arrivée de l’aéroport, naturellement, pour accueillir Jin dans leur pays. C’est une occasion unique pour leurs fans de voir Jin jouer puisqu’il va bientôt s’enrôler dans l’armée après la même chose.

Regardez les vidéos des ARMR attendant l’arrivée de Jin ici :

je ne sais pas s’il a déjà quitté New York ou non – mais beaucoup de gens attendent déjà à l’aéroport d’Argentine #L’Astronaute #Jin #JINxColdplay # pic.twitter.com/LXUbx16wJU Seokjinisme – L’ASTRONAUTE ? ? (@seokjinism1) 25 octobre 2022

L’armée argentine attend jin.. ? armée Prendre soin de notre wwh ? pic.twitter.com/OZDC1wX9pK subha?thv ?? L’astronaute (@Subhala33083058) 25 octobre 2022

Fête de bienvenue pour Jin quand il atterrit en Argentine, je suis sûr que les oreilles de Jin deviennent rouges… ? Cto… pic.twitter.com/TpgDjoSiGJ @wwhkimseokjin (@CalypsoClint) 25 octobre 2022

Son las 08:11 am Y as esta el aeropuerto de Ezeiza pic.twitter.com/aMJ3pE4oLJ Bian (@ArgelloB1) 25 octobre 2022

Mi pap est en ezeiza y me mand un update, LAS AMO ????? MI PAAISSSS #JinEnArgentine pic.twitter.com/cBjMN895y9 pépin (@workaholicsuga) 25 octobre 2022

l’obélisque (l’un des monuments les plus importants de buenos aires) est violet en l’honneur de l’arrivée de seokjin en argentine ?? pic.twitter.com/3SoLWMBrLx Lu ?? ? J-3 (@kookherondale) 25 octobre 2022

BTS Jin jouera avec Coldplay dans The Astronaut

The Astronaut est le premier single de Jin après l’annonce de BTS se concentrant également sur leur carrière solo. C’est une tendance dans l’actualité hollywoodienne depuis que Jin a annoncé qu’il sortirait un single au concert de BTS Yet To Come Busan. Pour The Astronaut, Jin a travaillé en collaboration avec Coldplay. Le chanteur de BTS se produira au Estadio River Plate le 28 octobre 2022 (le 29 en Inde et en Corée du Sud). Jin fera partie de la tournée musicale de Coldplay, Music of the Spheres. Le concert sera diffusé en direct dans les salles de cinéma et la vidéo de la performance sera ensuite partagée sur Bangtan TV.

On pense que Kim Seokijn commencera sa procédure d’enrôlement militaire peu de temps après.