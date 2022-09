BTS ARMY se prépare pour ‘Model Taehyung’ alors qu’un éditeur de magazine taquine la séance photo de Kim Taehyung alias V [View Tweets]

BTS ARMÉE se prépare pour ‘Modèle Taehyung‘ et tout cela à cause de sa prochaine séance photo avec Magazine Vogue. Membre BTS Kim Tae Hyung alias V s’était envolé pour les États-Unis pour son emploi du temps personnel il y a quelques jours. Il a été révélé que l’homme le plus beau, Kim Taehyung ‘était en train de faire une séance photo. Eh bien, ARMY est naturellement très excité à propos de la même chose car cela signifie pouvoir voir le beau mannequin avatar de BTS V. Les BTS ARMYs adorent le côté modèle de V et sont ravis de la prochaine séance photo avec le magazine qui s’appelle VX Vogue Corée.

La rédactrice en chef du magazine se moque de la séance photo de Kim Taehyung

Kim Taehyung a fait la une des journaux pour ses rumeurs de “rencontre” avec Jennie de Blackpink. Blinks et ARMYs sont furieux des rumeurs des candidats et des photos éditées qui circulent en ligne. Tout cela a gardé Taehyung tendance dans le Nouvelles d’Hollywood section. Et maintenant, il est temps de détourner toute l’attention sur le prochain projet de BTS V qui est la séance photo. Le rédacteur en chef de Vogue Korea, Kwangho Shin, a partagé un court clip vidéo sur ses histoires Instagram qui devient maintenant viral. Il a partagé une vieille photo de séance photo de Kim Taehyung qui a été réalisée avec tous les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Jungkook. Et à côté, il a écrit, “V arrive.” Découvrez l’instantané de la même ci-dessous:

Kwangho Shin, rédacteur en chef de VOGUE KOREA via la story Instagram ! V ARRIVE pic.twitter.com/5MvY200GDt Graphiques BTS quotidiens (@BTSChartsDailyx) 3 septembre 2022

ARMY se prépare pour Model Taehyung

ARMY est gaga sur le fait qu’ils pourront maintenant voir Model Taehyung. Comme vous le savez, Taehyung a tout ce qu’il faut pour être mannequin. Il a même exécuté la promenade sur la rampe du modèle Victoria’s Secret pendant le concert et les ARMYs étaient devenus fous pour la même chose. Ses séances photo envoient également des ARMYs dans un tizzy. L’apparence de l’aéroport de V fait également l’actualité, car les ARMYs ont souvent l’impression qu’il transforme l’aéroport en sa promenade personnelle sur la rampe. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de dire que c’est le sens de la mode de BTS V. Jusqu’à présent, ses séances photo ont été pour un projet ou une interview BTS. Mais cela va être différent. Son projet de séance photo en solo a gonflé la fanbase gigantesque. Découvrez leurs tweets ici :

L’équipe de Vogue korea doit être vraiment excitée pour ce projet que kim taehyung a littéralement fait publier à la fois sur le directeur de la mode et le rédacteur en chef de vogue korea. On dirait qu’ils sont vraiment satisfaits du produit final ? V ARRIVE VX VOGUE CORÉE pic.twitter.com/tHEFSh4qWU THV ? (@Taehyungimpact) 3 septembre 2022

Plus tôt cette année, Taehyung s’est rendu à Paris pour la Fashion Week de Céline. Les ARMYs ont estimé qu’il était le centre d’attention tout au long et que personne ne regardait les modèles pendant qu’il était là.