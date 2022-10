BTS ARMY réagit alors que le KIPO rejette la tentative de HYBE de commercialiser la phrase “borahae” de Kim Taehyung

BTS ARMÉE est très protecteur des Garçons Bangtan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook. Tout ce qui est dit ou fait ou même pas fait en ce qui concerne les membres du BTS, l’ARMÉE s’en prend à tous. Ils ne quittent même pas la société de gestion lorsqu’il s’agit de dénoncer une mauvaise gestion ou un manque d’action, etc. Cependant, cette fois-ci, le BTS ARMY est en colère contre HYBE pour avoir tenté de déposer l’expression ‘Borahé‘ inventé par Kim Tae Hyung alias BTS V.

Hollywood News : HYBE voulait déposer la marque “Borahae”

Selon les rapports de K-media, HYBE, anciennement connu sous le nom de Big Hit Entertainment, voulait déposer l’expression “Borahae” qui est inventée par nul autre que l’un des membres les plus populaires de BTS, Kim Taehyung. Selon Soompi, une marque de cosmétiques appelée LALALEES voulait déposer le terme “Borahae” qui a suscité beaucoup d’attention. Et suite à cela, HYBE a intenté une action et a déposé un plaidoyer pour enregistrer une marque pour Borahae.

Le plaidoyer de HYBE pour la marque Borahae est rejeté ; L’ARMÉE réagit

Maintenant, selon le dernier rapport de Soompi, le plaidoyer déposé par HYBE alias Big Hit Entertainment pour la marque Borahae a été rejeté par le KIPO (Office coréen de la propriété intellectuelle). Oui, tu l’as bien lu. La raison de la même chose a été mentionnée dans une déclaration indiquant qu’elle avait été inventée par Kim Taehyung le 13 novembre 2016. Et ils ne l’ont pas acceptée car elle était contraire aux principes de bonne foi. Il a été dit que HYBE (le demandeur) n’est pas V et que Kim Taehyung entretient une relation employeur-employé avec l’entreprise. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander le droit. Et après avoir appris cette mise à jour, ARMY est en ébullition car ils veulent que Taehyung fasse enregistrer le droit d’auteur et la marque à son nom. Découvrez les réactions ici:

La dernière ligne ..après que tu aies essayé de voler BORAHAE à TAEHYUNG l’homme audicité?.. BORAHAE appartient à Taehyung et personne d’autre ne l’a.. ? (@taebospace) 11 octobre 2022

Apprendre à tout lire n’est pas une arnaque V n’est pas une entité c’est un individu. BORAHAE n’a pas été inventé par Bighit, il a été inventé par Kim Taehyung aka #V pic.twitter.com/9X5tAunf7Q 4jamais? (@TataChingu) 11 octobre 2022

Merci! KIM TAEHYUNG a un grand coeur plein d’amour… un homme désintéressé Je l’aime tellement.. Borahae Taehyungie ? ? mon par (@some1likeV) 11 octobre 2022

L’entreprise ne le faisait pas au nom de Taehyung, c’est pourquoi leur demande a été rejetée. B EST POUR BORAHAE | KIM TAEHYUNG | BTS est (@ArmysLoveV) 11 octobre 2022

Taehyung devrait être celui qui applique la marque et non hybe, car si borahae était revendiqué par hybe, d’autres groupes de hybe pourraient l’utiliser avec la permission de hybe. Et si un jour les BTS quittent l’entreprise, ils n’ont plus aucun droit dessus, seulement hybe. Plus le profit qu’ils obtiennent des sponsors en utilisant- lex AU REPOS (@kthvvg) 11 octobre 2022

parler comme si vous n’étiez pas ceux qui ont prétendu être les représentants légaux de taehyung qui ont empêché hybe de protéger les droits d’auteur de “borahae”, alors ne vous inquiétez pas et blâmez hybe si une autre société l’utilise pour le marketing https://t.co/ aWZzb7jyWt Juste un JIMTOBER humain ? (@namchoonysus) 11 octobre 2022

Il n’y a pas de bataille judiciaire sans fin. Ce n’est PAS un cas. Ceci est juste une application. Il y a une énorme différence entre les deux. Respecter Taehyung en tant que créateur de Borahae ne nous rend pas horribles. C’est l’armée qui ne respecte pas Tae giovanni maguire (@gingmaguire) 11 octobre 2022

Il ne s’agit pas de connaître BTS. Il s’agit de respecter le créateur de Borahae. KIPO respectait Taehyung, malheureusement “l’armée” ne le faisait pas. Ils préfèrent que la société en soit propriétaire. si triste giovanni maguire (@gingmaguire) 11 octobre 2022

Que veut dire Borahé ?

Borahae signifie Je te pourpre. Cela se traduit également par Je t’aimerai jusqu’à la fin des jours comme l’a dit BTS V. La phrase a été faite en fusionnant Bora et Saranghae. Bora signifie Purple qui est la dernière couleur de l’arc-en-ciel et Saranghae signifie I Love You, ainsi il est devenu Bora-hae, I Purple You.