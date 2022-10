BTS ARMY ravie que les rois de la K-Pop remportent 10 nominations aux MAMA 2022 [Read Details]

BTS ARMY a beaucoup de travail à faire. C’est un lundi bien rempli pour tous les fans des sensations K-Pop. Maintenant, les nominations MAMA 2022 ont chuté et les fans sont ravis. Alors que le groupe BTS a trois nominations dans la catégorie des fans mondiaux, Jimin, BTS V alias Kim Taehyung, SUGA et J-Hope ont également décroché un certain nombre de nominations. Jimin et Kim Taehyung ont des nominations pour leurs OST. Jimin et Ha Sung-woon ont chanté le numéro With You de notre Blues, tandis que Kim Taehyung a donné sa voix pour Christmas Tree pour l’émission Our Beloved Summer. Il mettait en vedette l’un de ses meilleurs amis Choi Woo-sik et Kim Dami.

Ce n’est pas tout. J-Hope a des nominations dans six catégories. Cela inclut un pour les catégories Meilleur artiste masculin, Meilleur hip-hop et Meilleure musique urbaine. Rush Hour, la chanson entre J-Hope et Crush a également obtenu une nomination. Il a également obtenu une nomination dans la catégorie Artiste de l’année. De plus, il a une nomination dans la catégorie Chanson de l’année. C’est formidable étant donné qu’il vient de faire ses débuts en tant que soliste. En tout, BTS et ses membres ont 10 nominations. SUGA et PSY sont également nominés pour la meilleure collaboration pour That That et ont toutes les chances de remporter le trophée. Voici comment les fans ont réagi sur le même…

vmin contre sope pourquoi ne me demandez-vous pas simplement de sauter par la fenêtre à la place pic.twitter.com/NcHMdR2TLd Rose ? ?? ? (@btsrosii) 24 octobre 2022

SOPE ET VMIN VERSUS EACHOTHER DOIVENT ÊTRE LA CHOSE LA PLUS MIGNON JAMAIS kasi ivovote lang rin nila yung isat isa ??? gabby (@vminhui) 24 octobre 2022

VMIN ET SOPE NOMINÉS POUR SOTY ??? ? ? (@btsformalayf) 24 octobre 2022

VMIN ET SOPE AUSSI ?? ET BIEN SUR BTS ? je suis tellement fier Sérine ? ??Jin (et BTS) épouse militaire || KSJ1 (@Elmariahjin__) 24 octobre 2022

BTS et J-Hope s’affrontent dans l’artiste de l’année. BTS a la nomination Worldwide Fans Choice. Comme nous pouvons le voir, les fans ont réagi à la confrontation de deux besties Taehyung et Jimin. Dans une autre catégorie, nous avons SUGA et J-Hope. Cette MAMA 2022 est vraiment spéciale pour les fans.