BTS ARMY ne peut pas garder son calme alors que Big Hit Music annonce une série de vlogs de Jungkook, Taehyung, RM et d’autres membres – lisez les détails

BTS ARMY est entré dans la morosité collective lorsque les membres ont annoncé qu’ils arrêtaient les activités du groupe pour une durée indéterminée. Cependant, la déception était minime car ARMY est gâté pour le contenu tous les deux jours. Jungkook, membre du BTS, a sorti Left and Right avec Charlie Puth, l’album complet de J-Hope Jack In The Box arrive dans une semaine, il sera à Lollapalooza et en plus, le concert de Busan a été annoncé. Tout à l’heure, Big Hit Music a annoncé que ARMY pourra désormais voir les vlogs des membres individuels. C’est en effet très excitant.

Les fans verront un vlog de conduite de Kim Taehyung, une session de fabrication de bracelets de Jimin, le voyage de camping de Jungkook, une visite au musée avec Kim Namjoon, la réalisation d’un album avec J-Hope alias Jung Hoseok, une vidéo de cuisine avec Kim Seokjin et enfin, un travail du bois /session de menuiserie avec SUGA alias Min Yoongi. C’est un fait connu que Kim Seokjin est un bon cuisinier et Namjoon est un passionné d’art, la surprise vient avec l’amour de SUGA pour le travail du bois. Mais il a toujours été dans l’architecture et les intérieurs, donc ce n’est pas surprenant. Il semble que la cuisine du dortoir ait également été conçue par Min Yoongi. C’est ainsi que les ARMYs réagissent aux nouvelles…

Nous obtenons la version vlog hajima de sculpture sur bois … je vais mourir ???? https://t.co/SBmYy8AaCO bonobonoya | Plus | Preuve | Gauche droite ? (@livinlimbo) 8 juillet 2022

Le lecteur VloJg de Taehyung arrive bientôt VOYAGER AVEC Vpic.twitter.com/ZUQyQSu4hG Shirley (@winterbeartaete) 8 juillet 2022

Excité de voir KIM NAMJOON BTS VLOG ?????? #BTSVLOG KimShine (@Shyne_2010) 8 juillet 2022

WAHHHH JE ME SOUVIENS DE TOUS LEURS VLOG AVANT ?? BTS SONT VRAIMENT LES MEILLEURS VLOGGER JAMAIS https://t.co/3l5OKCnTWm Aïn ? Gauche et droite ? JACKINTHEBOX ? (@NNasuha7bts) 8 juillet 2022

Le vlog de cuisine de Jin va juste être lui se promenant dans les cuisines de tous ses célèbres copains chefs et leur demandant de cuisiner un plat ou deux avec lui autour de quelques verres. Del dans la boîte ?? Je peux te sentir ici (@delayedchoice) 8 juillet 2022

c’est ce que je prédis- la voiture est pour tae la boîte est pour hobi le marteau est pour yoongi (?) le cadre est joon camping pour jk à coup sûr cuisiner pour jin à coup sûr le dernier est pour jimin (?)#BTS_VLOG pic.twitter.com/Dn6wxNgRSW passionné de si loin ? (c’est-à-dire) (@304YOON) 8 juillet 2022

Eh bien, BTS ARMY semble être réservé et occupé. Le concert mondial aura lieu à Busan mais les dates ne sont pas encore connues. RM, Kim Taehyung, SUGA, Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook se concentrent désormais sur la croissance individuelle.