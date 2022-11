BTS ARMY ne peut pas arrêter les larmes de joie alors que Bang PD les attribue au groupe et au succès de HYBE

BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook vont bientôt s’enrôler dans l’armée un par un, selon les horaires. L’enrôlement militaire obligatoire a été annoncé par Musique à succès un lundi fatidique d’octobre, juste après Concert de BTS à Busan. Cela fait 9 ans que BTS a fait ses débuts en tant que boys band. Au cours des deux dernières années, BTS a remporté un succès gigantesque et mondial. Actuellement, ils sont reconnus comme l’un des boys bands les plus grands et les plus réussis au monde. Avec BTS ARMY, l’une des personnes clés qui ont été avec les garçons est coup PD, Bang Sihyuk. Une vidéo récente de Bang PD parlant de BTS et BTS ARMÉE devient viral.

Bang PD exprime sa gratitude à BTS ARMY, les laisse en larmes

Ainsi, une vidéo de HYBE Briefing est une grande tendance dans Hollywood News en ce moment. Il présente Bang Si-Hyuk alias Bang PD attribuant le succès de HYBE et BTS à BTS. “Ils ont été notre point de départ et notre force motrice tout au long du processus”, déclare Bang PD. Il ajoute que HYBE ainsi que BTS pensent qu’ils n’auraient pas pu faire un seul pas sans l’amour et le soutien conditionnels de BTS ARMY.

Bang PD a expliqué comment ils avaient tout traversé ensemble. “Être ensemble pendant 10 ans fait de vous une sorte de famille”, déclare Bang PD en parlant de l’avenir de BTS. Il parle de ce qu’ils devraient faire pour continuer à garder cette relation entre BTS et l’ARMÉE si belle et intacte. Il se demande comment ils peuvent continuer à rire et à pleurer ensemble pour toujours. Bang PD veut inclure BTS ARMY car ils souhaitent honorer l’héritage de BTS.

Regardez la vidéo de Bang PD sur le succès de BTS et BTS ARMY ici :

BTS ARMY se vante et verse des larmes de joie alors que Bang PD les loue

La vidéo, comme dit précédemment, devient virale et comment ! ARMY le partage à travers, se sentant fier et heureux, versant des larmes de joie tout de même. C’est en quelque sorte un retour aux détracteurs des BTS ARMY. Découvrez les tweets de BTS ARMY ici :

PD-nim croyait aussi en eux quand personne d’autre ne le faisait. Il mérite également tous les éloges ?? Merci Bang PD ! https://t.co/bBJL5GQDii Areum-ie (@bullet_proofo7) 10 novembre 2022

Des enfants qu’ils étaient aux personnes mûres qui sont devenues aujourd’hui, à travers tout ce qu’ils ont fait, vous ne pouvez que vous pencher devant eux et leur dire merci beaucoup @BTS_twt pour tout ce que tu as apporté dans nos vies, d’autres mots n’ont plus de sens ! Bang PD est leur soutien MihaelaT P f ??? D (@Mihaela96028483) 10 novembre 2022

je frappe pd https://t.co/LVWYGdNq9k fou BP TMRW !!! (@tbyjeons) 10 novembre 2022

Bang pd a largué des bombes de vérité !! https://t.co/RM4nzBFnDk . (@haayerabba__) 10 novembre 2022

bang pd, m. fils, pdogg le plus vrai ? https://t.co/X5ofWkxO20 équipe kim seokjin ? ? (@teamseokjin1204) 10 novembre 2022

Bang pd montrant son amour et son admiration pour BTS, les qualifiant de point de départ et de force motrice qui les a fait aller aussi loin. Il a également déclaré qu’ils ne pouvaient pas faire un seul pas sans les ARMY. Dieu merci, bang pd a trouvé des tannies. BTS existe, c’est pourquoi les ARMY existent ??#Bangpd pic.twitter.com/ilgfuCY0cQ (@btsveshno) 10 novembre 2022

BTS A OUVERT LA VOIE… HIER, AUJOURD’HUI ET FVCKINGG DEMAIN !!!?? “Je voudrais dire que bcoz de BTS, nous avons parcouru tout ce chemin, ils ont été notre point de départ et notre force motrice à travers / od way. Nous et BTS pensons que nous n’aurions pas pu faire un seul pas sans ARMY “- Bang PD ??#HYBE #grand succès @BTS_twt pic.twitter.com/1Ryn4BvFYP annanicole19/HalfGoddessHalfHell (@annanicole8888) 10 novembre 2022

Bang PD, celui qui a découvert et formé BTS. C’est lui qui croit au BTS quand tout le monde ne le fait pas. Il leur apprend la musique ainsi que la vie, il les embrasse avec amour et attention. Il sait que BTS est ce qui fait la renommée de cette entreprise. Grâce à sa clairvoyance ! ?#BangPD#BTS @BTS_twt https://t.co/W29bnC5ijP Sérénité ? AFBF ? FanAccount ? Preuve Armée pour la vie (@ Serenit49135145) 10 novembre 2022

À partir de 2022 Hybe Briefing avec la communauté Bang PD : Nous avons pu arriver jusqu’ici grâce à BTS. Ils ont été notre point de départ et notre force motrice tout au long du parcours. Nous, y compris BTS, pensons que nous ne pourrions pas faire un seul pas sans ARMY. +#BTS # @BTS_twt pic.twitter.com/MhatIwrgJ6 fangirlllbangtan (lent) (@fangirllbangtan) 10 novembre 2022

Coup PD ? https://t.co/M60swcBVKX Bouba (@Chimmer03) 10 novembre 2022

Bang PD : “Les fans sont aussi nos agents de surveillance qui nous grondent et nous guident là où nous devrions être lorsque nous faisons un faux pas et commettons des erreurs. […] Nous nous félicitons des critiques acerbes que les fans nous adressent chaque fois qu’ils nous trouvent sur la mauvaise voie. Mais nous espérons qu’ils croient la vérité qu’ils- Tina ?? ? #L’Astronaute ? ? (@cherubim_rock) 10 novembre 2022

Bang PD lui-même a déclaré que BTS avait ouvert la voie. @BTS_twt pic.twitter.com/CzNhlATP4u Nancy_OT7 L’astronaute (@bts_holic_0613) 10 novembre 2022

Merci Bang PD Nim. BORAHAE https://t.co/KkbklPI44N Éternellement ShadowMoonchild BTS EST MA VIE (@aidabhumi) 10 novembre 2022

Je suis étonné de la façon dont Bang PD et RM fonctionnent ainsi que du reste de la dynamique des membres. Imaginez un département dédié aux histoires ? ! Noona de l’astronaute ?? (@ LoveMyself_0220) 10 novembre 2022

“Je voudrais dire que nous avons pu aller aussi loin grâce à BTS. Ils ont été notre point de départ et notre force motrice tout au long du chemin. Nous, y compris BTS, pensons que nous ne pourrions pas faire un seul pas sans ARMY.” – Bang PD Votez BTS pour le DUO OU GROUPE POP PRÉFÉRÉ au #AMA pic.twitter.com/J6ZiGYS4KT Rach ? (@borahae7ARMY) 10 novembre 2022

bang pd cracher des faits mary .*l’astronaute*. (@134340suprématie) 10 novembre 2022

“Le BTS est notre point de départ” “Nous ne pouvons même pas faire un pas sans l’armée” Tout cela étant une forme pure et solide d’amour et d’admiration. c’est tellement bon que cela vient du créateur de la société Bang PD. pic.twitter.com/m1XRqANvMj anju (@jjksceo) 10 novembre 2022

Kpoppies ou quiconque peut dire ce qu’il veut MAIS bts et Armys sont les personnages principaux et hybe le sait. Hybe est l’héritage de BTS et, plus important encore, vous ne pouvez jamais parler de BTS et de l’armée sans mentionner Bang pd. https://t.co/wqtiDONr0i neha._ot ? ? RM3!!! ?? (@neha_ot7bts) 10 novembre 2022

En parlant de BTS, les garçons se concentreraient davantage sur leurs projets solo dans leur chapitre 2. Après J-Hope, RM alias Kim Namjoon sortira son album solo. L’album de Jimin est également en préparation. Taehyung travaillerait également sur son album solo. En revanche, Kim Seokjin alias Jin sera le premier à s’enrôler dans l’armée. On dit qu’il pourrait s’enrôler d’ici décembre. Il n’y a aucune confirmation officielle sur le même.