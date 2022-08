BTS : ARMY met enfin la main sur l’album physique de “Jack In The Box” de J-Hope ; leur réaction va vous époustoufler

Le premier album de J-Hope, membre du groupe de pop coréen populaire BTS, Jack In The Box, a enthousiasmé les fans. Après beaucoup d’attente, les fans auront enfin un album physique pour Jack In The Box ! J-Hope a fait son retour en solo avec son premier album et a laissé les fans amoureux de sa voix mélodieuse.

BigHit MUSIC a récemment choisi une méthode inventive pour sortir les copies physiques de Jack In The Box. L’album solo est sorti en tant qu’album Weverse. Dans la déclaration partagée par BigHit MUSIC Weverse alors qu’ils écrivaient, ‘Bonjour. C’est de la MUSIQUE BIGHIT. Nous aimerions fournir des informations sur la pré-commande de l’album solo de j-hope ‘Jack In The Box’ dont la sortie est prévue le vendredi 29 juillet. ‘Jack In the Box’ sera disponible sur Weverse Album, et vous pouvez placer votre pré-commande pour l’album à partir du lundi 27 juin chez les détaillants en ligne et en personne. Dates de précommande À partir de 11h, le lundi 27 juin 2022 (KST). Date de sortie de l’album 13 h, vendredi 29 juillet 2022 (KST). Emplacements de précommande. Magasins de musique en ligne et en personne où les albums sont vendus. Téléchargez l’application Weverse Albums. Connectez-vous avec votre compte Weverse ou votre compte de réseau social.

Scannez le code QR en appuyant sur le [+] bouton dans le coin supérieur droit ou le bouton [Add Album].

Si vous rencontrez des difficultés pour scanner le code QR, essayez de saisir le code numérique en bas.

Téléchargez votre album et le tour est joué !

* Téléchargez l’application et scannez le code QR pour découvrir les pistes complètes de l’album et des photos exclusives disponibles uniquement sur les albums Weverse.

* Les dates et heures de début de la précommande de l’album peuvent varier selon le pays et le lieu de précommande. Les informations sur la date et l’heure de début de précommande de chaque emplacement de précommande seront ultérieurement notifiées.

Jetez-y un œil –

? J-espoir #JackInTheBox – Vinyle en édition limitée ! Précommande : 8 août à 11h KST Date de sortie : 12 décembre pic.twitter.com/6p2NmPpZvX Graphiques BTS quotidiens (@BTSChartsDailyx) 8 août 2022

Yay! J’ai enfin reçu un de mes albums de Jack In The Box ! ??#JackInTheBox pic.twitter.com/qXlsB4TWPQ Rosan (@xCeleste___) 8 août 2022

#JackInTheBox aura un vinyle en édition limitée ?! La précommande commence le 8 août à 10h00 KST pic.twitter.com/fVcAHWe3Pr ARMY_Connect (@Army_Connect) 8 août 2022

Mon premier #JackInTheBox la commande pour 10 est ici !!!! Regardez, quelle considération pour @weverseofficial envoyer un nombre égal de copies par couleur, et ne pas bourrer plus de copies que nécessaire mais utiliser des enveloppes supplémentaires. Si vous êtes en Europe et que vous en avez besoin d’un, c’était 18 / chacun, DM moi.#jhope ???? pic.twitter.com/SP9Q2bkQUS JRJ-OT7- (lent) Aimer le chapitre 2 (@LetsBeGoodHuman) 8 août 2022

Beaucoup de gens qui voulaient #JackinTheBox en tant qu’album physique, c’est maintenant votre chance. Il s’agit essentiellement d’un physique. Mdr Il est même livré avec un PC ! pic.twitter.com/DuQq11kyUP LC | Mauvaises décisions? (@BE_Happier_BTS) 8 août 2022

#JackInTheBox vinyles en édition limitée vendus rapidement sur @weverseshop magasin américain. ? Maintenant, nous voulons ce CD JITB même s’il est déjà trop tard @HYBEOFFICIALtwt @BIGHIT_MUSIC. Nous méritons un disque physique et un vrai #jhope livre photo, et vous le savez ! pic.twitter.com/8Bo5vB5JQp Le Hobi Lab ???????? (@thehobilab) 8 août 2022

L’album se compose d’un porte-carte, d’une carte photo A, d’une carte photo B et d’une carte QR. Les ARMYs ont été bouleversés et déçus par la façon dont ils ont expérimenté l’album de J-Hope. Les fabricants ont pensé à utiliser la nouvelle façon d’être prudent sur le plan environnemental alors que HYBE teste sa stratégie ESG, plusieurs fans pourraient la considérer comme une contrefaçon. L’actualité “Jack In The Box” de J-Hope est à la mode L’actualité hollywoodienne.

L’album comprendra également l’affiche et les paroles de la chanson. Les fans peuvent précommander à partir du 8 août à 10 h.