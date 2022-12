BTS ARMY inonde la communauté militaire de messages inquiets pour Kim Seokjin alias Jin ; membres de la famille des autres recrues furieux

Le 13 décembre 2022, BTS membre Kim Seokjin alias Jin s’est enrôlé dans l’armée pour une formation formelle et un poste permanent. Les deux derniers jours ont été très inquiétants pour le ARMYs et Jin leur a beaucoup manqué. Cependant, selon un rapport dans AllKpop et Gstarlive, les ARMY ont trouvé un groupe communautaire de familles et d’amis de soldats dans lequel ils reçoivent des mises à jour sur leurs fils. Ils ont inondé le forum de discussion de la communauté de messages pour Jin. Et cela a laissé les parents des autres soldats dans le pétrin. Selon les rapports, ils ne sont pas contents. Même l’animateur a demandé aux armées de s’abstenir.

BTS ARMY envoie des messages concernant Jin sur le chat communautaire ?

Il y a donc une «salle familiale de la 5e division», un tableau d’affichage où les familles des recrues enrôlées reçoivent des mises à jour ou partagent des messages avec leurs fils. Et les ARMYs, semble-t-il, ont inondé le tableau de messages demandant la nourriture servie dans laquelle Kim Seokjin alias Jin est actuellement en poste. Ils ont posé des questions sur le contenu de la nourriture tout en ajoutant que Jin est allergique aux pommes de terre, à l’ail et au poisson. L’administrateur a eu une réponse sauvage à cela. Il a dit que le bulletin n’est pas un groupe de maternelle. Cela dit, il ajoute que les militaires comprennent tout et que pour autant, la personne concernée peut contrôler son alimentation. C’est devenu un sujet de discussion dans Hollywood News.

Consultez la dernière publication Instagram de BTS Jin avant de rejoindre l’armée ici :

Des familles de soldats bouleversées par le tableau d’affichage inondé de BTS ARMY?

Selon les rapports d’AllKpop et de Gstarlive, les ARMYs ont inondé le tableau de messages concernant Jin. Et par conséquent, les membres de certaines familles ont ouvertement exprimé leur mécontentement à ce sujet. Quelqu’un a posté un message disant que c’est un groupe pour toutes les familles des recrues et non un fancafe et leur a demandé d’aller discuter sur fan Cafe.

L’administrateur du babillard de la communauté militaire de BTS Jin publie un avis

Voyant la chose, l’administrateur n’a pas pu garder son calme. Il a rappelé à tous que la salle du camp de la 5ème division est une chambre pour les soldats qui vont bientôt s’enrôler, leurs familles et leurs amis. Ils ont demandé aux gens de s’abstenir de publier de manière excessive, car cela pourrait entraîner une panne du serveur, ce qui pourrait empêcher les autres membres de recevoir les messages.