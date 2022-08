BTS ARMY imagine V alias Kim Taehyung dans le rôle de Simba et leur ressemblance est troublante [Watch Adorable Video]

BTS V alias Kim Tae Hyung est l’un des membres les plus adorés de la Garçons Bangtan. La Exécuter BTS chanteur a un énorme fan suivant parmi les masses. Il est connu pour son charme maladroit, son look magnifique, sa voix de baryton, ses déclarations de style incroyables et plus encore. Kim Taehyung de BTS est également l’une des idoles de la k-pop les plus discutées. BTS ARMÉE, aujourd’hui, nous allons jeter un œil à un montage réalisé par une ARMY, qui ressemble à un Tae stan. Il / elle a imaginé BTS V alias Kim Taehyung comme Simbale prince des terres de la fierté de roi Lion.

BTS V est Simba du Roi Lion ?

Ainsi, une ARMY a édité les clips de BTS V alias Kim Taehyung de divers épisodes de Run BTS, Bon Voyage, etc. et les a fusionnés avec les clips de Simba du Roi Lion. Le résultat est incroyable. De son sourire carré à l’ajustement de sa frange / de ses cheveux en passant par les grimaces, sa personnalité correspond tout à fait à Simba. De ses expressions de colère à la fessée ou aux cris à tue-tête (juste en agissant), en chuchotant dans les oreilles de Jungkook et plus encore, il y a beaucoup de clips et de ressemblances entre BTS V et Simba. Cela va attirer beaucoup d’attention dans Nouvelles d’Hollywood et parmi les ARMYs. Regardez-le ici :

BTS V alias Kim Taehyung est considéré comme un bébé Tigre

Eh bien, maintenant, beaucoup d’entre vous seraient dans un dilemme et pourraient être en désaccord avec la vidéo. Comme Taehyung alias V est toujours considéré comme un bébé tigre. Taetae s’est également adressé à lui-même et tout le monde utilise l’émoticône du visage de tigre lorsqu’il parle de BTS V alias Kim Taehyung. Pour ceux qui ne sont pas au courant, selon ARMYs en ligne, Taehyung a d’abord été appelé Tiger par le leader BTS RM alias Kim Namjoon. C’était parce qu’il était le membre caché de BTS. Taehyung est considéré comme l’arme de BTS. Kim Taehyung a été officiellement révélé comme membre de Bangtan Seonyeodan après la sortie du MV No More Dream. À l’époque, il s’appelait Tiger / arme mortelle de BTS par Namjoon. Par conséquent, depuis lors, les ARMYs appellent Taetae Tiger / Tiger baby.

