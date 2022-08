BTS ARMY imagine comment RM alias Kim Namjoon serait en tant que petit ami; les tweets hilarants amoureux pourraient faire rougir le leader des Bangtan Boys

La popularité de RM, alias Kim Namjoon, leader des BTS, monte en flèche et comment. Alors que la plupart pensent que ce sont les maknaes de BTS Taehyung, Jungkook et Jimin qui attirent les stans délirants, RM alias Kim Namjoon est en tête et comment. Le leader a fait la une des journaux pour un certain nombre de raisons, que ce soit pour son nouveau rôle de mécène de l’art ou pour la façon dont il a sincèrement dit aux ARMYs qu’il était toujours avec eux en esprit. De plus, il a le corps le plus chaud de BTS autre que Jungkook. Des intellectuelles aux femmes adultes, Kim Namjoon alias RM est en train de devenir une nouvelle idole de BTS.

Un fan de BTS a partagé une vidéo d’un homme embrassant nonchalamment une fille dans l’escalier. Le cadre ressemble à l’Europe. L’homme l’embrasse passionnément et les deux semblent inconscients du monde. Le tweet se lit comme suit : “Quelqu’un a dit que c’est ainsi que Namjoon serait avec sa petite amie, JE DÉTESTE LA VIE.” Le tweet a déjà obtenu 50 000 likes.

quelqu’un a dit que c’est comme ça que namjoon sera avec sa petite amie JE DÉTESTE LA VIE pic.twitter.com/M8UkEBkFze ely (@jwekweyz) 27 août 2022

Le message est devenu viral parmi les ARMYs qui aiment tant le chef de Bangtan. Les nouveaux clips vidéo du leader du BTS RM avec Megan Thee Stallion sont également en circulation. Il y a des fans qui l’ont trouvé discret dans les vidéos. Regardez les réactions au Namjoon en tant que tweet de petit ami qui vous fera rire et sourire.

CE N’EST PAS DRÔLE pic.twitter.com/w1csT1Une4 frankie (@virgomails) 27 août 2022

Kim namjoon vivons une histoire d’amour comme personne d’autre ne l’a fait.. oh s’il te plait Y (@yoongi_97_) 27 août 2022

Btchhhhhhh shuptttttupppp pehle Zindagi Haram hoi pari ??? cru moyen ??? (@chiarocurist9) 27 août 2022

Vous apportez cela sur mon tl ?? Je diffusais ‘persona’ paisiblement J-3 ? ??? ? équipeHyyh (@freesiaOT7) 27 août 2022

Les armées sont très délirantes sur Namjoon je pense pic.twitter.com/fNepzHn6iO BIitzz?(#TeamHYYH)” | ”? (La femme de Megan ?) (@yoongisgunner) 28 août 2022

Eh bien, les fans pourront voir BTS RM dans la vidéo Sexy Nukim qui sortira le 1er septembre 2022. Il a accordé une interview au New York Times où il a parlé de faire sa part pour les artistes coréens. BTS RM est l’un des jeunes leaders les plus admirés au monde.