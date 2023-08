BTS ARMY furieux après qu’un fan ait attrapé les cheveux de Kim Taehyung, alias V, lors d’un événement [Watch]

Kim Tae Hyung alias BTS V est au Japon en ce moment. Le membre du BTS est à la campagne pour le lancement du pop-up store de Céline. L’idole de Kpop et acteur de K-drama est l’une des célébrités les plus populaires jouissant d’une renommée mondiale. Il y a seulement quelques heures, BTS V est parti pour Tokyo, au Japon, depuis l’aéroport international de Gimpo. BTS V a un programme à l’étranger et il a été repéré dans un magasin il y a quelques heures. Taehyung a été assailli par l’ARMÉE. Et un incident fâcheux s’est produit pendant qu’il était là-bas.

BTS V se fait assaillir au Japon

Kim Taehyung a un grand nombre de fans à travers le monde et lorsque les ARMY ont appris que l’idole de la Kpop assistait à un événement à Tokyo, ils se sont naturellement rassemblés en nombre pour le voir. Une ARMÉE trop zélée a tenté de toucher Taehyung alors qu’il s’apprêtait à monter dans sa voiture en quittant l’événement. Le chanteur de Run BTS a été vu portant une veste en jean, une chemise et une cravate et un pantalon en cuir noir à talons. La vidéo d’un fan lui attrapant les cheveux est en effet assez effrayante. La vidéo devient actuellement virale dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo d’une ARMÉE saisissant les cheveux de Taehyung ici :

s’il te plaît, ne fais plus jamais ça. Essayer d’attraper les cheveux de Taehyung n’est jamais acceptable. Vous pouvez dire qu’il est si heureux de voir ses fans mais restez respectueux ? pic.twitter.com/P2Uw8GxOHH ( ) (@diionyssustkk) 23 août 2023

BTS ARMY réagit à la vidéo des cheveux de BTS V saisis par un fan

L’ARMÉE est très protectrice envers les membres du BTS. Et ils ont activement demandé à HYBE de prendre des mesures contre les opposants et ceux qui mènent des activités illicites au nom des membres. Et après cet incident, l’ARMY a de nouveau réprimandé le comportement des autres fans qui ne respectent pas les limites des membres du BTS. Ils ont interpellé la personne qui a malmené leur cher Taetae. Découvrez leurs tweets ici :

? incroyable. Les fans doivent connaître leurs limites, donc je ne peux pas qualifier cette personne de fan. C’est irrespectueux et dangereux. ? (@frl_m) 23 août 2023

Je suis dégoûté, qu’est-ce qui ne va pas avec les gens ? C’est incroyable, tu ne devrais jamais agir comme ça, peu importe à quel point tu es excité. Brina ???????? ;???? (@brina_frost) 23 août 2023

S’il vous plaît, ne faites pas ça avec lui ???? calme-toi :((((((((( oh mon dieu Taehyungie Kate Phan ?????? ??1 (@rosiephan2) 23 août 2023

C’est tellement impoli et irrespectueux palak (@Palak_952) 23 août 2023

Qu’est-ce que c’est que ça? C’est tellement impoli nani (@simpfortk9) 23 août 2023

C’est irrespectueux. Certains fans doivent savoir que montrer les mains et la fancam, c’est bien. Attraper les poils, c’est trop. Et si ça lui faisait mal. Nous aurions pu le voir sur la vidéo Barbie LAYO( )ER par V IS COMING | 7 de JK | (@Happy_Dream23_) 23 août 2023

ils ont 10 ans ? (@IreneTiji) 23 août 2023

?????? jojo (@bolatahubulat) 23 août 2023

Je ne devrais pas du tout tendre la main pour le toucher ! ( ) (@kim_kim_Tae__) 23 août 2023

Kim Taehyung, membre du BTS, s’excuse auprès de l’ARMÉE

Plus tôt cette semaine, Taehyung s’est assis pour une interview avec W Korea. Il a révélé s’être excusé d’avoir retardé la sortie de son prochain album, son premier album solo, Halte. L’ARMÉE est de nouveau venue à la défense de Taehyung en lui demandant de ne pas regretter de travailler à son propre rythme. C’est en effet agréable étant donné qu’ils l’attendent depuis l’annonce de la rupture de BTS des activités de groupe et de la procédure d’enrôlement militaire. Pendant ce temps, Layover sort en septembre. BTS ARMY est très enthousiasmé par l’album.