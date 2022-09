Que ce soit BTS ou SEVENTEEN, les deux groupes de K-pop ont des fans fidèles et protecteurs. En fait, les deux sont sous HYBE. SEVENTEEN a fait des tournées en Amérique du Nord devant des auditoires emballés. Le groupe de 13 membres est connu pour son talent dans la production musicale. En fait, à part BTS, ils sont l’un des groupes de garçons les plus réussis. Une chaîne américaine les a interviewés et a demandé à Seventeen s’ils imaginaient qu’ils auraient autant de succès que BTS lors de leurs débuts. Maintenant, BTS a fait ses débuts en 2013 tandis que Seventeen a fait son entrée en 2015. Les deux groupes ont des membres passionnés par la production musicale.

Seventeen a accordé une interview à la chaîne Sirius XM et l’intervieweur leur a demandé : “Quand vous avez commencé le groupe, vous ne vous attendiez pas à être là-haut comme BTS. Que vous seriez au même niveau que BTS. ” Vernon alias Choi Hansol qui répondait à la plupart des questions a répondu d’une manière très mature et gracieuse. Il a dit: “Quand nous avons fait nos débuts, BTS n’était pas non plus le BTS d’aujourd’hui. Donc, c’est vraiment fou ce que nous faisons en ce moment et où nous en sommes en ce moment.” Il n’est pas factuellement incorrect. BTS a commencé à faire les gros titres en Occident après 2016. De plus, la question de comparaison était totalement déplacée. Les deux groupes sont super talentueux et passionnés en tant qu’interprètes.

Cependant, certaines sections d’ARMY et de Carats traînent la question sur les réseaux sociaux. Le premier estime que Vernon aurait pu montrer un peu plus de respect aux BTS qui sont leurs aînés. Carats pense que Vernon avait raison à sa manière. Les fans neutres pensent que les membres de BTS sont amis avec Seventeen, il n’est donc pas nécessaire de se dissoudre. Jetez un œil aux tweets…

les gens sortent les mots de vernon de leur contexte en leur donnant un sens sur leur chemin en le haïssant en faisant tout un plat c’est cette chose la plus merdique tbh (@__ankitae) 15 septembre 2022

Oh ça m’a juste énervé, Vernon a si bien géré ça pic.twitter.com/8fFESl8OYi (@Ieech4n) 14 septembre 2022

il n’y a absolument rien de mal à ce que Vernon a dit. ofc ce n’est pas le même bts. ils ont grandi sm depuis lors. il n’a jamais rien dit de mal à leur sujet, alors pourquoi essayez-vous de le tordre pour qu’il corresponde à votre récit ? surtout le laisser tranquille. goûter | so (@taesty127) 15 septembre 2022

J’ai honte comme un carat et une armée, je suis sincèrement désolé pour les membres toxiques qui n’ont même pas compris tout le contexte de ce que Vernon a dit. Sérieusement, Vernon a répondu sans effort à la question sans même une once d’irrespect, arrêter de dénigrer les gars ? sector17_all rounder (@Sector17All_for) 15 septembre 2022

Je n’ai pas le twt complet que j’ai essayé de qrt car ils l’ont supprimé et sont devenus privés. Et voici aussi le twt dont ils ont parlé de Vernon et c’est pourquoi j’ai fait ce qrt. pic.twitter.com/3UvGauqHtl restertinycub ? (@Rotem_Vizman) 15 septembre 2022

Vernon alias Choi Hansol est un rappeur coréen-américain. Il est né à New York mais a déménagé en Corée quand il était enfant. Il est à moitié coréen et à moitié caucasien. Seventeen est l’un des groupes les plus acclamés comme BTS en K-Pop.