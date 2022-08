BTS ARMY estime que J-Hope devrait donner un tutoriel Instagram aux membres de Bangtan ; c’est ce qui s’est passé

Les membres de BTS ont publié leur série de vlogs qui a été très appréciée. Il s’est terminé avec le vlog de SUGA alias Min Yoongi où il a fait de la sculpture sur bois. Le rappeur, compositeur et parolier l’a fait dans un studio en bois où il a fabriqué sept planches à découper pour les membres. Les membres du BTS sont connus pour leur cuisine, Kim Seokjin-SUGA étant les meilleurs chefs du lot. J-Hope, membre de BTS, a partagé une histoire de la planche à découper sur son Instagram avec la musique de Whalien 52. Elle montrait la baleine qui est maintenant un symbole de BTS et de ses fans. SUGA, membre du BTS, l’a partagé et a demandé comment J-Hope avait réussi à mettre de la musique sur son histoire Insta.

Comme nous le savons, les membres de BTS ont ouvert leurs propres comptes depuis décembre 2021. J-Hope est celui qui a la meilleure esthétique selon ARMY et les autres membres. Des photos de style polaroid aux photos et vidéos panoramiques, il a toujours son jeu Insta au point. Les fans veulent maintenant que J-Hope donne un tutoriel Instagram au reste des membres.

C’est un fait connu que Hobi alias Jung Hoseok et SUGA sont sacrément proches. Il a appelé Min Yoongi son meilleur frère. Il a également déclaré qu’il était l’un des hommes les plus forts et les plus courageux qu’il connaisse dans ce monde. Les Bangtan Boys sont trop attachants et en voici une autre preuve !