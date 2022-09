BTS‘ Hyungline vole le tonnerre de la lignée Maknae ces jours-ci. Oui, vous avez bien lu, BTS ARMY. RM, Jin, Suga et même J-Hope ont envoyé leurs fans dans un état d’ébriété et tout cela à cause de leur coiffure. Eh bien, les garçons ne se sont pas coupé les cheveux et ARMY adore ça. Garçon Bangtanpoussent leurs cheveux et laissent jaillir les ARMYs et pourquoi pas, la crinière convient aux garçons. Surtout le style mulet est aimé par le ARMÉE. En réalité, ‘Ses cheveux‘ est l’une des grandes tendances sur Twitter qui regorge de Membres du BTS‘ photos et clips vidéo.

Hollywood News: Les cheveux longs de BTS RM font jaillir ARMY

Tout d’abord, parlons des cheveux du leader du BTS, Kim Namjoon, alias RM. Il a été repéré à l’aéroport de Gimpo alors qu’il partait pour le Japon avec Bang PD. Son avatar joyeux et ses cheveux soyeux et lisses ont laissé ARMY jaillissant et écrasant fort sur lui. Le look décontracté de RM a fait de lui un briseur de préjugés ce jour-là.

AAGGHHHH, JE SUIS SOOOO FOU POUR CE KIM NAMJOON, SES CHEVEUX, SES CHEVEUX FVCKINGGGG !!!, Tu as l’air si RÊVEUR Avec tes cheveux longs, Joonie, ?? BON VOL DE NAMJOON VERS LE JAPON#RM #NAMJOON @BTS_twt #Hybe pic.twitter.com/FVS8WSgXaA annanicole19/Demi-déesse, demi-enfer (@annanicole8888) 3 septembre 2022

SES CHEVEUX pic.twitter.com/T2fk5PYSS7 R ? jn jour (@ForeverwithRM) 9 septembre 2022

cheveux noirs, t-shirt noir, yeux, lèvres, signe de paix, tout un piège à soif ?#NAMJOON pic.twitter.com/aKTF1mcy2I R ? jn jour (@ForeverwithRM) 8 septembre 2022

Namjoon arrange joliment ses jolis cheveuxpic.twitter.com/9iCBT78RgZ R ? jn jour (@ForeverwithRM) 8 septembre 2022

Les cheveux duveteux de BTS Jin envoient ARMY dans un tizzy

Au cours de la vidéo de salutation et de la session en direct de Chuseok 2022, la coiffure de Jin a été révélée devant les ARMY. Dernièrement, Kim Seokjin est vue dans une coiffure moelleuse de couleur brune. Il a été repéré à l’aéroport d’Incheon il y a quelques heures et ses cheveux sont redevenus le sujet de conversation de la ville.

Jin avec les cheveux en désordre ? pic.twitter.com/nN3lJwECB9 ( ) (@HobiLuvStruck) 11 septembre 2022

seokjin et ses cheveux bruns moelleux ? pic.twitter.com/lwBBGhXcW3 fichiers jin (@seokjinfile) 11 septembre 2022

Les cheveux permanentés de Jin, il est si beau pic.twitter.com/ZYXxdppnP1 (@mybwits) 11 septembre 2022

Nous sommes vraiment revenus aux cheveux bruns moelleux Jin et je vis ma meilleure vie? pic.twitter.com/LJlpd6ZUMf érable confortable ??? (@toloseyourpath) 10 septembre 2022

Les cheveux soyeux et lisses de BTS Suga laissent ARMY écraser sur lui

Suga, ces jours-ci, partage beaucoup de selfies sur sa poignée Instagram. Et sa longue crinière a laissé les ARMYs écraser Yoongi plus que jamais. Même lorsque Suga est venu en direct sur Weverse il y a quelques jours, malgré l’utilisation de clips, les longs cheveux de Suga ont laissé ARMY sans voix.

Vous voyez comment Yoongi a subtilement voté pour les cheveux longs de Hobi en postant à quel point il a l’air sexy avec les cheveux longs ? Prenez le message à cœur Hobi @bts_twt pic.twitter.com/JhsNlek44W _ HAPPY NAMJOON DAY (@youngforevertwt) 23 août 2022

MISE À JOUR INSTAGRAM BTS SUGA/YOONGI 220828 PT.1 SG : (on dirait que) mes cheveux sont en désordre pic.twitter.com/9psFRDIcZD Sel (@BTStranslation_) 28 août 2022

La nouvelle habitude de Yoongi : toucher ses longs cheveux le plus souvent possible #SUGApic.twitter.com/EtrLUlOOBv Min Sakina (@Sakina801) 8 septembre 2022

Ses cheveux!! Il nous taquinait, il savait à quel point nous aimons ses longs cheveux, c’est si joli #SUGApic.twitter.com/9iX3QgqAGq Min Sakina (@Sakina801) 24 août 2022

La coiffure mulet de BTS J-Hope impressionne ARMY

À l’époque où Jung Hoseok alias Hobi partait pour son concert de Lollapalooza, ses longs cheveux ont attiré l’attention d’ARMY. Mais c’est pendant le concert que la coiffure mulet de Jhope a fait parler de lui pendant des jours. Les fans ont été bouleversés non seulement par l’énergie de Hobi sur scène, mais aussi par son look.

jolies oreilles joli nez jolis yeux jolies lèvres jolis cheveux joli hobi pic.twitter.com/oZjd6gFST6 zaya (@guoxigirl) 10 septembre 2022

SANGLOT IL EST SI BEAU ? LES LUNETTES? LES CHEVEUX? JE SUIS TELLEMENT AMOUREUX pic.twitter.com/BHtznD5euw jupi rate hobi (@dimpleboyhobi) 6 septembre 2022

hobipalooza est emblématique, je n’arrive toujours pas à croire que les gens voulaient que Hobi se coupe les cheveux comme es-tu fr?!? ses longs cheveux sont si beaux pic.twitter.com/xHdAfYLRMj résumé ?Journée Joonie à venir?? (@summarie_mata) 23 août 2022

HOBI NE COUPE PAS LES CHEVEUX pic.twitter.com/OCbhFLx7cN Julie ??? (@jjkbloomx1) 22 août 2022

Les cheveux duveteux de Hobi, les ongles peints.. quel look ?? pic.twitter.com/vODvu7JACq nini (@tigertae) 26 août 2022

POUR COUPER CES CHEVEUX ? NON… S’IL VOUS PLAÎT LAISSEZ-LE, HOBI ! pic.twitter.com/Q2PurwrdtI Jayvee (@uarmyvibe) 23 août 2022

Pendant ce temps, BTS est en pause dans ses activités de groupe. Run BTS s’est également arrêté à nouveau. Cependant, il y a un concert BTS gratuit pour l’Expo Busan 2030 qui se déroule en octobre. De plus, l’anniversaire de Namjoon est demain.