BTS ARMY en Indonésie collecte 30 000 USD en 24 heures pour aider les survivants de la tragédie de Kanjuruhan qui a fait 131 morts

BTS est connu pour son engagement envers des causes philanthropiques. BTS ARMY, son énorme fandom met également l’accent sur la même chose. Si vous suivez l’actualité mondiale, vous devez avoir entendu parler de la tragédie qui s’est produite au stade Kunjuruhan en Indonésie. Eh bien, 131 personnes sont mortes à cause d’une bousculade après que la police a utilisé des gaz lacrymogènes à la suite d’un incident indiscipliné. Le 1er octobre 2022, un match a eu lieu au stade de Java, en Indonésie. Il semble que l’équipe locale d’Arema ait perdu face à une autre équipe locale, après quoi 3000 personnes ont pris d’assaut le terrain et attaqué l’équipe et le personnel de soutien. Il y a eu un affrontement avec les flics qui a conduit à l’utilisation de gaz lacrymogènes. Il semble que les sorties du stade aient été fermées lorsqu’une bousculade s’est ensuivie. Des centaines de personnes sont mortes dans l’écrasement et l’asphyxie de la foule. Le gouvernement a finalement publié les chiffres officiels qui sont de 131.

Le BTS ARMY d’Indonésie est passé à l’action et a réussi à collecter 30 000 USD en moins de 24 heures pour aider les familles. La nouvelle a été rapportée par CNN Indonésie. L’argent sera donné comme capital d’affaires aux familles qui ont perdu l’unique soutien de famille, et aussi pour financer les études des enfants qui ont perdu leurs parents. À partir de maintenant, ils distribuent l’argent aux personnes concernées et ont fermé les dons.

BTS ARMY est connu pour être aussi généreux que les garçons eux-mêmes. En 2020, ils ont levé 1 million de dollars en une seule journée pour la campagne Black Lives Matter. En Asie du Sud-Est, ils organisent des campagnes de dons lors des anniversaires des membres individuels. Les membres du BTS se préparent maintenant pour le concert à Busan qui fait partie de la candidature de la ville à l’Exposition universelle. En Inde, ils ont levé Rs cinq lakh pour les efforts de réhabilitation du parc national de Kaziranga en 2020 après les inondations de l’Assam. BTS ARMY a été reconnu comme une force du bien par beaucoup. Le groupe pop a parlé à l’UNICEF, à l’ONU et récemment à la Maison Blanche.