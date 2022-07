BTS ARMY en Inde espère un concert au début de 2023 alors que Lollapalooza annonce l’Inde comme destination – lire les détails

Les fans de BTS en Inde espèrent un concert depuis longtemps. Lorsque BTS a révélé qu’ils avaient prévu une tournée en Inde (Mumbai) pour MOTS 7 mais qu’ils ont dû l’annuler à cause de la pandémie, plusieurs cœurs se sont brisés. Pendant la Festa 2022, tout le monde espérait que BTS annoncerait une tournée mondiale. Cependant, les garçons ont déclaré qu’ils se concentraient désormais davantage sur leur carrière solo. J-Hope vient de sortir son album, Jack In The Box qui est un succès critique et commercial. Il va se produire à Lollapalooza le dimanche 31 juillet 2022. Maintenant, les organisateurs ont annoncé que Lollapalooza viendrait en Inde l’année prochaine. Nous verrons les meilleurs musiciens se produire à Mumbai les 28 et 29 janvier 2022.

Maintenant, ils ont lié avec Book My Show pour les billets. Il semble que le line-up sera annoncé dans les prochains mois. Ils ont taquiné les fans avec quelques publications sur Instagram. L’un d’eux fait allusion à J-Hope tandis que l’autre est pour BTS. C’est en effet passionnant. Les fans sont curieux de savoir si Hobi viendra en Inde pour un concert solo. Dans les prochains mois, Namjoon et SUGA ont des albums solo en perspective, il y a donc des possibilités.

Les commentaires sont pleins de savoir si le rappeur-chanteur BTS Jung Hoseok viendra en Inde en janvier 2023 ou non. Ce sera un plaisir de le voir dans le pays.

Nous ne savons pas si c’est un signe que BTS ou certains membres des rois de la K-Pop viendront ou non. Les fans ont averti les gens de ne pas leur donner de faux espoirs. Le septuor règne sur la scène musicale depuis deux ou trois ans, et les fans indiens de BTS veulent qu’ils fassent l’expérience de l’amour de Desimys.